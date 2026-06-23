پیش بینی قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۲ تیرماه
بازارهای مالی در حالی به استقبال معاملات سهشنبه ۲ تیرماه میروند که پس از چند روز پرخبر، اکنون نشانههای آشکاری از احتیاط و کاهش هیجان در معاملات دیده میشود.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ دلار در محدودهای مشخص نوسان میکند و بازار طلا و سکه نیز بیش از هر زمان دیگری چشم به تحولات بازار ارز دوختهاند. شرایط به گونهای است که معاملهگران فعلا تمایلی به انجام معاملات سنگین ندارند و ترجیح میدهند تا روشنتر شدن فضای سیاسی و دیپلماتیک، با احتیاط بیشتری در بازار فعالیت کنند.
در روزهای اخیر، سیگنالهای متناقض سیاسی موجب شده نه خریداران قدرت کافی برای افزایش قیمتها داشته باشند و نه فروشندگان بتوانند بازار را وارد یک روند نزولی جدی کنند. همین موضوع باعث شده اغلب بازارها در فاز رنج و کمنوسان قرار بگیرند؛ وضعیتی که معمولا پیش از وقوع یک رویداد مهم یا انتشار یک خبر اثرگذار شکل میگیرد.
دلار؛ گرفتار در کانال ۱۵۸ و ۱۵۹ هزار تومان
بازار ارز همچنان مهمترین کانون توجه معاملهگران محسوب میشود. دلار طی روزهای اخیر در محدوده ۱۵۸ تا ۱۵۹ هزار تومان نوسان کرده و نتوانسته از این کریدور قیمتی خارج شود. کاهش حجم معاملات و احتیاط معاملهگران باعث شده دامنه نوسانات محدودتر از هفتههای گذشته باشد.
بررسی رفتار معاملهگران نشان میدهد بازار ارز بیش از هر عامل دیگری به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهد. انتشار اخبار امیدوارکننده درباره روند مذاکرات، فشار فروش را افزایش میدهد و در مقابل، اخبار منفی یا افزایش ابهامهای سیاسی میتواند تقاضای احتیاطی را تقویت کند. با این حال در شرایط فعلی هیچیک از این دو جریان بر دیگری برتری محسوسی پیدا نکرده است.
فعالان بازار معتقدند بخش عمدهای از معاملهگران در موقعیت انتظار قرار گرفتهاند. آنها ترجیح میدهند تا مشخص شدن مسیر تحولات سیاسی، از انجام خریدهای سنگین خودداری کنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر به شمار میرود.
از سوی دیگر، حضور بازارساز و مدیریت انتظارات نیز مانع شکلگیری نوسانات شدید شده است. به همین دلیل سناریوی غالب برای معاملات سهشنبه، ادامه نوسان دلار در محدوده ۱۵۸ تا ۱۵۹ هزار تومان خواهد بود. مگر آنکه یک خبر مهم سیاسی بتواند معادلات بازار را تغییر دهد.
طلا؛ بیاعتنا به اونس جهانی، چشمانتظار دلار
بازار طلای داخلی در روزهای اخیر رفتار متفاوتی نسبت به گذشته از خود نشان داده است. در حالی که معمولا اونس جهانی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت طلا محسوب میشود، این روزها معاملهگران داخلی توجه کمتری به بازار جهانی دارند و تمرکز اصلی آنها بر نرخ دلار است.
به باور فعالان بازار، وزن تحولات سیاسی و نوسانات ارزی به اندازهای افزایش یافته که اثر اونس جهانی در کوتاهمدت به حاشیه رفته است. به همین دلیل حتی در روزهایی که اونس جهانی تغییرات محسوسی را تجربه میکند، بازار طلای داخلی واکنش محدودی نشان میدهد و بیشتر از نرخ ارز تأثیر میپذیرد.
در چنین شرایطی، روند قیمت طلا تا حد زیادی تابع رفتار دلار خواهد بود. اگر بازار ارز همچنان در محدوده فعلی باقی بماند، طلا نیز احتمالا با نوسانات محدود همراه خواهد شد. اما در صورت خروج دلار از کانال کنونی، بازار طلا نیز میتواند واکنش سریعتری نشان دهد.
معاملهگران معتقدند فضای انتظاری حاکم بر بازار ارز به بازار طلا نیز سرایت کرده است. به همین دلیل حجم معاملات کاهش یافته و بخش مهمی از خریداران و فروشندگان ترجیح دادهاند تا روشنتر شدن چشمانداز سیاسی، دست به معاملههای بزرگ نزنند.
در مجموع انتظار میرود معاملات طلای داخلی در روز سهشنبه نیز کمنوسان دنبال شود و معاملهگران همچنان بیش از آنکه به نمودار اونس جهانی نگاه کنند، تحولات بازار ارز و اخبار سیاسی را رصد کنند، خصوصا که بنا به اعلام نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران، بازار طلای تهران در راستای همراهی با دیگر اصناف و همگام با مردم در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، از روز دوشنبه اول تیرماه تا شنبه ششم تیرماه، مصادف با هفتم تا دوازدهم محرم، فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف میکند.
برهمین اساس نیز معاملات بصورت پشت خطی دنبال خواهد شد.
سکه؛ وابستگی کامل به دلار
بازار سکه نیز در روزهای اخیر بیشترین همبستگی را با نرخ دلار داشته است. برخلاف ماههای گذشته که تغییرات اونس جهانی میتوانست نقش پررنگی در جهتدهی به قیمت سکه ایفا کند، اکنون معاملهگران بیش از هر چیز به نوسانات بازار ارز توجه دارند.
ثبات نسبی دلار موجب شده سکه نیز در محدودهای مشخص نوسان کند و از روندهای پرشتاب فاصله بگیرد. کاهش تقاضای هیجانی در بازار و محتاط شدن سرمایهگذاران باعث شده حباب سکه نیز تغییر محسوسی نداشته باشد.
فعالان بازار معتقدند سکه در شرایط فعلی عملا از دلار فرمان میگیرد. به بیان دیگر، هر اتفاقی که در بازار ارز رخ دهد با فاصله کوتاهی در بازار سکه نیز منعکس خواهد شد. از این رو معاملهگران سکه بیش از آنکه تحولات بازار جهانی طلا را دنبال کنند، چشم به تابلو معاملات دلار و اخبار سیاسی دوختهاند.
در صورتی که دلار در محدوده ۱۵۸ تا ۱۵۹ هزار تومان باقی بماند، احتمال ادامه نوسانات محدود در بازار سکه نیز بالا خواهد بود. اما هرگونه شکست این محدوده میتواند جهت جدیدی به معاملات سکه بدهد.
پیش بینی بازارها در روز سه شنبه ۲ تیرماه
برآیند شرایط فعلی نشان میدهد سهشنبه ۲ تیرماه احتمالا روزی آرام و کمنوسان برای بازارهای مالی خواهد بود. دلار همچنان در کانال ۱۵۸ و ۱۵۹ هزار تومان نوسان میکند و بازار طلا و سکه نیز بیش از هر عامل دیگری از تحولات بازار ارز تأثیر میپذیرند.
در شرایط کنونی، اونس جهانی تا حد زیادی در حاشیه قرار گرفته و معاملهگران تمرکز خود را بر اخبار سیاسی، روند مذاکرات و مسیر نرخ ارز گذاشتهاند. بنابراین تا زمانی که سیگنال تازه و قدرتمندی از فضای سیاسی مخابره نشود، سناریوی غالب برای بازارها ادامه حرکت رنج، معاملات محتاطانه و نوسانات محدود خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند آرامش نسبی بازار را دستکم برای یک روز دیگر حفظ کند.