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کاخ سفید: ترامپ توافق‌های زیان‌بار را رد می‌کند

سخنگوی کاخ سفید با دفاع از تفاهم اولیه ایران و آمریکا گفت که رئیس‌جمهور آمریکا توافقی که در راستای منافع ایالات متحده نباشد را امضا نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۲۶
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کاخ سفید: ترامپ توافق‌های زیان‌بار را رد می‌کند

کارولین لویت در مصاحبه با شبکه «فاکس‌نیوز» بار دیگر بحث تکراری سلاح هسته‌ای ایران را مطرح کرد و گفت که دونالد ترامپ به دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ ادعایی که ایران بارها آن را رد کرده و تأکید کرده که هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی در این خصوص گفت  «رئیس‌جمهور ترامپ دهه‌هاست که در این باره (سلاح هسته‌ای) موضعی کاملاً روشن داشته است. هر کسی که به او رأی داده، این موضوع را به‌خوبی می‌داند.»

لویت در توجیه بالا رفتن قیمت سوخت در آمریکا و جهان در پی جنگ مشترک واشنگتن و تل‌آویو علیه ایران گفت «البته او از همان ابتدا با مردم آمریکا صادق بوده و توضیح داده است که تحولات مربوط به ایران تنها یک اختلال کوتاه‌مدت و موقتی ایجاد کرده است. با این حال، پس از امضای اخیر تفاهم‌نامه، شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم؛ درست همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ گفته بود این اتفاق خواهد افتاد. قیمت‌ها کاهش یافته‌اند و دوباره به سطوحی بازخواهند گشت که پیش از آغاز اقدامات ایران وجود داشت.»

وی در ارتباط با دوره ۶۰ روزه مذاکرات ایران و آمریکا که ریاست هیأت آمریکایی آن برعهده معاون رئیس‌جمهور جی دی ونس، استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر است، گفت «به آنها اعتماد کنید. این همان تیمی است که توانست در موضوع بازگرداندن گروگان‌ها از غزه، کاری را که بسیاری غیرممکن می‌دانستند، ممکن کند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد چنین اتفاقی رخ دهد، اما تحت رهبری رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و تیم امنیت ملی این اتفاق به وقوع پیوست.»

سخنگوی کاخ سفید با تأکید بر این‌که ترامپ در مذاکرات با ایران، آمریکا را اولویت قرار داده، گفت «آنها به مذاکرات ادامه خواهند داد و اطمینان حاصل خواهند کرد که در نهایت به توافقی دست پیدا کنیم که نیازها و منافع مردم آمریکا و کشور ما را تأمین کند. من اطمینان دارم که رئیس‌جمهور ترامپ هرگز توافقی را امضا نخواهد کرد که در خدمت این کشور و منافع امنیت ملی ما نباشد. او همواره اصل «اول آمریکا» را در نظر دارد و منافع آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد.»

برخلاف ادعاهای ترامپ مبنی بر این‌که منافع مردم ایران نیز در این مذاکرات دنبال می‌شود، رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره آزادی دارایی‌های مسدودشده ایران، ادعا کرد: «پولی که از حالت مسدودی خارج می‌شود برای خرید غذا استفاده خواهد شد و غذا منحصراً از طریق آمریکا و کشاورزان ما خریداری خواهد شد». 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
آرش
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
0
پاسخ
پایان هر جنگی به صلح و روابط انسانی و اقتصادی ختم میشه و این قانون نانوشته جهانیست و هیچ دشمنی تا ابد ادامه نخواهد داشت .بهتر امروزه با درایت امام جوان با تفکری نشات گرفته از مبانی اسلامی و سیاست های برون رفتی بسوی آینده ای روشن و اقتصادی پویا حرکت کنیم تا که شاید اقتصاد صنعتی ما دشمنان را به شنیدن سخنان ما بیشتر رغبت دهد.
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