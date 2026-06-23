امیدوار شدن شاگردان پتکوویچ با کامبک؛ الجزایر اردن را حذف کرد

الجزایر با کامبکی تماشایی مقابل اردن، نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن گرفت و همچنان در کورس صعود از گروه J باقی ماند.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی الجزایر در دومین دور مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۲ بر یک برابر اردن پیروز شد و همچنان امیدش را برای صعود از گروه زنده نگه داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدارهای دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی اردن و الجزایر بامداد سه‌شنبه ۲ تیر از ساعت ۰۶:۳۰ به وقت تهران (ساعت ۲۰ به وقت محلی) در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا ایالت کالیفرنیا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان ولادیمیر پتکوویچ به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را ال‌راشدان (دقیقه ۳۶) برای اردن و نذیر بنبوعلی (دقیقه ۶۹) و آمین گویری (دقیقه ۸۲) برای الجزایر به ثمر رساندند.

دو تیم که در هفته نخست برابر آرژانتین و اتریش شکست خورده بودند، برای حفظ امیدهای صعود به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشتند. با این حال، اردن شروع بهتری داشت و در دقیقه ۳۶ روی یک حرکت تیمی زیبا، پاس پشت پای موسی التعمری با ضربه دقیق نزار الرشدان همراه شد تا نماینده آسیا نیمه نخست را با برتری به پایان برساند.

اردن در آغاز نیمه دوم نیز فرصت طلایی برای دو برابر کردن اختلاف داشت، اما تعلل موسی التعمری در یک ضدحمله و سپس شوت خطرناک نور الروابده که با اختلافی اندک به بیرون رفت، این فرصت را از شاگردان جمال السلامی گرفت.

الجزایر که با دو تعویض هجومی وارد نیمه دوم شده بود، رفته‌رفته جریان بازی را در اختیار گرفت و سرانجام در دقیقه ۶۹ روی ارسال دقیق ریاض محرز از روی کرنر و ضربه سر نذیر بن بوعلی کار را به تساوی کشاند.

فشار حملات الجزایر ادامه داشت و بار دیگر ارسال محرز از روی ضربه کرنر در دقیقه ۸۲ با ضربه نهایی امین گویری همراه شد تا الجزایر کامبک خود را کامل کرده و هر سه امتیاز مسابقه را از آن خود کند.

با این نتیجه، الجزایر نخستین برد خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد و با ۳ امتیاز، پشت سر آرژانتین ۶ امتیازی و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به اتریش، در رتبه سوم گروه J قرار گرفت. اردن نیز با دومین شکست متوالی و بدون امتیاز، خیلی زود با جام جهانی وداع کرد.

در دیگر دیدار این گروه، آرژانتین با نتیجه ۲ بر صفر اتریش را شکست داد تا با ۶ امتیاز صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند. اتریش و الجزایر هر دو ۳ امتیازی هستند و تکلیف دومین تیم صعودکننده این گروه در هفته پایانی مشخص خواهد شد.