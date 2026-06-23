امیدهای الجزایر با کامبک زنده ماند/ اردن حذف شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم‌های ملی فوتبال اردن و الجزایر در چارچوب رقابت‌های هفته دوم گروه J جام جهانی ۲۰۲۶، به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود الجزایر به پایان رسید.

در دیگر دیدار این گروه، آرژانتین با نتیجه ۲ بر صفر از سد اتریش گذشت. در این گروه آرژانتین با ۶ امتیاز صدرنشین است، اتریش و الجزایر با ۳ امتیاز و اردن بدون امتیاز هستند.