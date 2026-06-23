صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موج جدید بارشی در راه این استان‌ها

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (سه‌شنبه) در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، گیلان و غرب مازندران ابرناکی، وزش باد، گاهی رگبار و رعد و برق رخ می دهد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۱۶
| |
1479 بازدید
موج جدید بارشی در راه این استان‌ها

بع گزارش تابناک، فردا (چهارشنبه) با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در تهران و سمنان، خراسان شمالی و غرب خراسان رضوی افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

طی این دو روز در بعضی ساعات وزش باد و خیزش گردوخاک در شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل ادامه خواهد داشت.

پنجشنبه نیز به‌جز استان‌های گیلان، مازندران و تهران، بارندگی در این مناطق به‌طور متناوب رخ خواهد داد.

جمعه با گذر موج جدیدی از شمال غرب کشور، بارش در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل و برخی نقاط گیلان و مازندران تقویت می‌شود. همچنین در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز و غرب تهران نیز افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید یا خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و در جنوب تهران و سمنان نیز افزایش وزش باد و گردوخاک رخ می‌دهد. در ضمن به سبب افزایش وزش باد در مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

امروز آسمان تهران صاف و از بعد از ظهر همراه با افزایش سرعت باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۹ و حداقل دمای آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بارش باران هواشناسی رعدوبرق
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موج کم سابقه گرما در غرب اروپا + نقشه دمایی
این ۵ استان زیر بارش و باد شدید
آسمان صاف در اکثر مناطق کشور
اولین روز تابستان همراه با گرمای شدید
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005nEq
tabnak.ir/005nEq