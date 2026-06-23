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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

فرانسه با درخشش امباپه از سد عراق گذشت؛ صعود خروس‌ها با وقفه‌ای ۲ ساعته

تیم ملی فوتبال فرانسه با درخشش کیلیان امباپه موفق شد عراق را شکست دهد و به دور حذفی صعود کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۰۳
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فرانسوی‌ها با سه گل از سد عراق گذشتند

تیم ملی فرانسه با برتری قاطع مقابل عراق، دومین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و با کسب شش امتیاز، صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد؛ دیداری که به دلیل شرایط نامساعد جوی، نیمه دوم آن با بیش از دو ساعت تأخیر آغاز شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابت‌های دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی فرانسه و عراق بامداد سه‌شنبه ۲ تیر از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران (ساعت ۱۷ به وقت محلی) در ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد شهر فیلادلفیا و از گروه I به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر شاگردان دیدیه دشان به پایان رسید.

گل‌های این دیدار را کیلیان امباپه (دقایق ۱۴ و ۵۴) و همچنین عثمان دمبله (دقیقه ۶۶) وارد دروازه عراق کردند.

فرانسه از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت و سرانجام در دقیقه ۱۴، کیلیان امباپه روی پاس مایکل اولیسه با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه قفل دروازه عراق را شکست. این گل در صدمین بازی ملی امباپه به ثمر رسید و پانزدهمین گل او در تاریخ رقابت‌های جام جهانی بود.

عراق که پس از دریافت گل تلاش کرد از فشار حملات فرانسه بکاهد، در دقیقه ۲۸ توسط علی الحمادی نخستین موقعیت جدی خود را خلق کرد، اما نتوانست دروازه خروس‌ها را تهدید کند. در ادامه نیز بارش شدید باران در فیلادلفیا باعث شد با تصمیم فیفا، آغاز نیمه دوم حدود دو ساعت به تعویق بیفتد و وقفه‌ای نزدیک به ۱۳۵ دقیقه بین دو نیمه ایجاد شود.

با از سرگیری مسابقه، فرانسه بار دیگر برتری خود را به نمایش گذاشت. در دقیقه ۵۴، اشتباه مشترک خط دفاع و دروازه‌بان عراق، توپ را مقابل پای عثمان دمبله قرار داد و او نیز با یک پاس در عرض، امباپه را صاحب موقعیت کرد تا کاپیتان فرانسه دومین گل خود و تیمش را وارد دروازه خالی عراق کند.

امباپه با این دبل، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند و تنها دو گل با رکورد ۱۸ گل لیونل مسی فاصله دارد.

فرانسوی‌ها با سه گل از سد عراق گذشتند

برتری فرانسه در دقیقه ۶۷ کامل شد؛ جایی که مایکل اولیسه با نفوذی سریع، عثمان دمبله را در موقعیت گلزنی قرار داد و برنده توپ طلای فوتبال جهان با ضربه‌ای دقیق، سومین گل خروس‌ها را به ثمر رساند.

عراق در دقایق پایانی فرصت‌هایی برای کاهش اختلاف داشت، اما درخشش خط دفاعی فرانسه و بی‌دقتی مهاجمان این تیم مانع از تغییر نتیجه شد تا شاگردان دشان با یک پیروزی مقتدرانه، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کنند.

با این نتیجه، فرانسه با ۶ امتیاز راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد و دیدار پایانی این تیم برابر نروژ، تکلیف صدرنشین گروه I را مشخص خواهد کرد. عراق نیز پس از دومین شکست متوالی، عملاً شانس خود برای صعود را از دست داد.

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