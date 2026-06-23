قالیباف: تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره خواهد شد

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس گفت: ضمن رعایت قوانین بین‌المللی، تنگه هرمز با رعایت این قوانین و با ترتیبات ایرانی، توسط ایران اداره خواهد شد.

به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس گفت: برخی دوستان احساس می‌کنند میدان دیپلماسی با میدان نظامی در تضاد است؛ اساساً این تصور اشتباه است.

وی افزود: در میدان نظامی، هر موفقیتی که کسب شود، زمانی می‌توانیم آورده‌های آن را ببینیم که آن پیروزی از لحاظ سیاسی و حقوقی ثبت و ماندگار شود. بدون دیپلماسی، زحمت عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران خاطرنشان کرد: گاهی در حوزه نظامی شرایطی فراهم می‌شود که حوزه دیپلماسی، همان مأموریتی را که میدان می‌خواست پیش ببرد و اکنون امکان آن نیست، دنبال کند.وی ادامه داد: مذاکره یک روش مبارزه و ادامه مبارزه است؛ بنابراین، دوگانه‌سازی میان این دو میدان، یک بحث انحرافی است.

سفر به سوئیس برای مذاکرات چهارجانبه، دقیقاً در امتداد میدان نظامی بود

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تصریح کرد: سفر به سوئیس برای مذاکرات چهارجانبه، دقیقاً در امتداد میدان نظامی بود. نیروهای مسلح ما با افتخار، قدرت و شجاعت، این پیروزی بزرگ را به دست آوردند. وی افزود: در مقطع آتش‌بس و پایان جنگ، این بخش را با مذاکره پیش بردیم. اگر در اجرای آن اشکالاتی پیش بیاید، در پاسخ می‌توانیم هم با موشک پاسخ دهیم و هم با مذاکره آن را حل کنیم.

قالیباف گفت: طبیعتاً همه ما، چه نیروهای مسلح و چه دستگاه دیپلماسی، مرتب با یکدیگر در ارتباط هستیم. بنده نیز دیپلمات نیستم؛ یک رزمنده‌ام.

وی ادامه داد: دیپلماسی را دنبال کردیم و دیدید که پایان جنگ و رفع محاصره را با گفت‌وگو، به روش مبارزه و با اتکا به قدرت میدان نهایی کردیم. عرصه دیپلماسی و میدان، مکمل یکدیگر هستند.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران خاطرنشان کرد: در بحث لبنان، از وقتی وارد مذاکرات سوئیس شدیم، دیدیم که آتش دشمن علیه لبنان قطع شده و بخش عمده‌ای از مردم به خانه‌های خود بازگشته‌اند. ان‌شاءالله با تصمیمی که در سوئیس گرفته شد، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان را در این گفت‌وگوها به نتیجه می‌رسانیم و تا رسیدن به نتیجه، آن را رها نخواهیم کرد.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تاکید کرد: به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد بودیم و هستیم و شرط عقل است که در آینده نیز بی‌اعتماد باشیم. در گفت‌وگوها با طرف آمریکایی، با نقشه راه و مدل مشخصی حرکت کردیم و بند ۱۳ تفاهم گنجانده شد که بر اساس آن، به‌دلیل بی‌اعتمادی به طرف آمریکایی، اقدامات آمریکا در بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ باید بلافاصله پس از امضای تفاهم انجام می‌شد یا دست‌کم عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شد تا مطمئن شویم کار شروع شده است؛ سپس وارد سایر موضوعات شویم.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب همکاران ما در هیأت مذاکرات این بود که دو اتفاق بزرگ رخ داد و هم‌زمان با امضای تفاهم‌نامه، محاصره رفع شد. اگر می‌خواستیم با روش نظامی این کار را انجام دهیم، طبیعتاً جنگ است و آسیب به‌دنبال داشت؛ اما دیدید که محاصره یک‌شبه حل شد.

قالیباف گفت: ترامپ پس از امضای تفاهم اعلام کرد تنگه هرمز از امشب آزاد است؛ در حالی که بر اساس بند ۴ تفاهم، باید طی ۳۰ روز و با ضوابط ایران آزاد می‌شد. این قدرت جمهوری اسلامی است که توانستیم ترامپ را وادار کنیم توییتی را که منتشر کرده بود، اصلاح کند و این نتیجه ترکیب قدرت نرم و سخت ماست.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تصریح کرد: برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده، در بند ۱۱ باید دو مبلغ ۶ میلیارد دلاری آزاد می‌شد که پیش‌تر اقدامات آن در سفر به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن باید در سفر سوئیس صورت می‌گرفت که انجام شد.

وی افزود: در خصوص بند ۱۰، موضوع فروش نفت خام، پتروشیمی و مشتقات آن، همچنین مسائل بانکی، بیمه و حمل‌ونقل مطرح است. از آنجا که هنوز توافق نهایی نشده، تحریم‌ها همچنان پابرجاست؛ لذا بر اساس توافق‌نامه امضاشده، تا رسیدن به توافق نهایی، تحریم‌های نفتی رفع شد.

قالیباف گفت: یکی دیگر از مباحث مهم، چارچوب چگونگی پیگیری تحقق بندهای تفاهم تا پایان ۶۰ روز بود که آن هم به نتیجه رسید. هماهنگی صورت گرفت تا هیأت‌های ایرانی و آمریکایی نشست داشته باشند و این مسائل و اجرای آن‌ها را پیگیری کنند.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس افزود: در تفاهم‌نامه، بر پایان جنگ در ایران و متحدانش، یعنی جبهه مقاومت، تأکید شده بود. پایان جنگ در قلمرو سرزمینی ما برقرار شد، هرچند چالش‌هایی در تنگه هرمز داشتیم. البته محاصره دریایی نیز در دوران آتش‌بس رخ داد که خود نوعی جنگ است.

وی ادامه داد: این اتفاقات در لبنان به شکل دیگری رخ داد؛ حملات نظامی ادامه داشت و فجایع ضاحیه رخ داد که ما با موشک به اسرائیل پاسخ دادیم؛ چراکه خط قرمز این بود که هیچ حمله‌ای به بیروت صورت نگیرد و در جنوب لبنان نیز آتش‌بس برقرار شود.

قالیباف تاکید کرد: رژیم صهیونیستی با روند مذاکرات به‌شدت مخالف است؛ زیرا نابودی خود را در این مسیر می‌بیند و می‌خواهد کارشکنی کند.

وی افزود: با ورود ما به مذاکرات سوئیس و پیگیری‌های صورت‌گرفته، هم حجم آتش کم شد و هم طی دو روز متوقف شد. در مذاکرات نیز به نتایجی رسیدیم که ایران و آمریکا باید هر دو تمامیت ارضی لبنان را تضمین کنند.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران خاطرنشان کرد: تضمین تمامیت ارضی در تفاهم‌نامه نیز آمده بود و باید پیگیری‌های آن صورت می‌گرفت تا اجرا شود. برای همین کار، قرار شد مرکزی برای هماهنگی‌ها ایجاد شود تا مسائل حل‌وفصل شود، مردم لبنان بتوانند به خانه‌های خود بازگردند و نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک لبنان عقب‌نشینی کنند.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تاکید کرد: برنامه «به وقت ایران» انصافاً یکی از برنامه‌های خوب در حوزه کارشناسی است. البته به برخی موارد آن نقد دارم، اما در مجموع برنامه خوبی است.

وی افزود: دیدم در این برنامه اعلام شد که کاش فرودگاه مهرآباد را می‌بستند تا تیم مذاکره‌کننده به سوئیس نرود. به آن عزیزان می‌گویم اگر به سوئیس نمی‌رفتیم، هر لحظه خون بیشتری از مسلمانان و شیعیان لبنان ریخته می‌شد.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تصریح کرد: جزو نفرات اولی بودم که در آغاز جنگ به‌روشنی گفتم همه بدانند هرگز اداره تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. البته قوانین بین‌المللی رعایت می‌شود و تنگه هرمز با رعایت این قوانین و با ترتیبات ایرانی، توسط ایران اداره خواهد شد.

وی ادامه داد: ممکن است مشکلاتی در تنگه هرمز پیش بیاید؛ بنابراین توافق کردیم مرکزی ایجاد و یک خط تلفنی برقرار شود تا در دوره ۳۰ روزه، اگر اشکالاتی پیش آمد، بتوانیم با سرعت بیشتری مشکلات را حل کنیم. ان‌شاءالله اقتصاد منطقه رونق بگیرد.

قالیباف خاطرنشان کرد: این خط تماس برای مجوز نیست؛ مجوز مسیر خود را دارد. این خط صرفاً برای حل مشکلات کشتی‌ها یا حوادث احتمالی است تا روشنگری صورت بگیرد. این نیز از آن جهت است که مدیریت تنگه با ایران است و اشکالات را ما رفع می‌کنیم.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس تصریح کرد: ما اصولی داریم و هرگز، تا این لحظه، نخواسته‌ایم در یک قاب با آمریکایی‌ها باشیم. دوستان میانجی در این بحث اصرار داشتند که این آغاز گفت‌وگوهاست، اما ما صریح اعلام کردیم که در این قاب حاضر نمی‌شویم و صرفاً برای مذاکره می‌آییم، بدون اینکه در یک قاب باشیم.

وی ادامه داد: در اواسط گفت‌وگوها متوجه شدم ترامپ به‌صورت تهدیدآمیز درباره رئیس‌جمهور، تیم مذاکره‌کننده و حمله به سرزمین ما صحبت کرده است. به ونس گفتم ما اینجا در حال گفت‌وگو هستیم و بر اساس تفاهم امضاشده، در بند اول آمده است که تهدید و زور نباشد؛ اما امروز رئیس‌جمهور شما تهدید کرده است. بدانید ما هیچ‌وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی‌کنیم. مذاکره را تمام کردیم، از جلسه بیرون آمدیم و دیگر به جلسه بازنگشتیم.

قالیباف گفت: طرف آمریکایی پیگیر برگزاری جلسه دیگری با حضور میانجی‌ها بود که نپذیرفتیم. میانجی‌های قطری و پاکستانی پیش ما آمدند و به آن‌ها گفتیم با شما صحبت می‌کنیم، اما با طرف آمریکایی صحبت نمی‌کنیم. جمع‌بندی این گفت‌وگوها و مذاکرات ۸۰ دقیقه‌ای، بیانیه‌ای بود که طرف پاکستانی و قطری منتشر کرد.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس گفت: بحث توقف جنگ در لبنان، مدیریت تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم‌های نفتی، از دستاوردهای سفر سوئیس بود.

وی افزود: نیروهای مسلح ما نیازمند نوسازی هستند و بنده نیز به سهم خود در این حوزه تلاش می‌کنم تا در بحث تجهیزات و پرسنل، توجه لازم به نیروهای غیور نظامی صورت گیرد.

قالیباف عنوان کرد: میدان بعدی، میدان خیابان است که هم حوزه نظامی و هم دیپلماسی به آن نیازمند هستند و این میدان، انصافاً حرکت بزرگی است که رخ داده است.

باید حول محور ولایت وحدت داشته باشیم/ باید بدانیم فصل‌الخطاب، کلام و دستور رهبری است

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران در پرواز بازگشت از مذاکرات چهارجانبه سوئیس خاطرنشان کرد: انتقاد و آگاهی، حق همه مردم است. البته چون در جنگ هستیم، اگر بخواهیم همه‌چیز را بگوییم تا مردم آگاه شوند، به همان میزان دشمن نیز از اسرار ما آگاه می‌شود. بنابراین ناگزیریم، نه از سر بی‌اعتمادی به مردم، بلکه به‌خاطر اینکه دشمن سوءاستفاده نکند، بسیاری از موارد را توضیح ندهیم.

وی افزود: همه تحت فرامین رهبری هستیم و باید از هرگونه حاشیه‌سازی جلوگیری کنیم. ما دشمن واحد داریم و باید حول محور ولایت وحدت داشته باشیم؛ نه وحدت بر سر مواردی که خودمان می‌پسندیم. قالیباف تصریح کرد: وحدت، فرمان رهبری است؛ چه در جنگ، چه در صلح، چه در مذاکره و چه در حوزه فرهنگی. باید بدانیم فصل‌الخطاب، کلام و دستور رهبری است.