میزان صادرات نفت ایران از زمان اعلام توافق با آمریکا
به گزارش تابناک، تانکر ترکرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «ایران از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ تاکنون ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.»
این پلتفرم در ادامه اعلام کرد که تقریبا همین مقدار نیز همچنان در نفتکشها و محمولههای شناور مرتبط با ایران در دریا قرار دارد.
تنگه هرمز در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به روی کشتیهای کشورهای متخاصم و همپیمانان ایران که مبدا حملات متجاوزانه بودند، بسته شد. همچنین تردد کلیه دیگر کشتیها از این آبراه که در آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده است، مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران و دریافت هزینه شد. ایران بر حق خود در تصمیمگیری درباره تردد دریایی امن از این آبراه تاکید کرده است.
طبق بند ۴ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا از شامگاه گذشته علیه ایران لغو شده و ایران نیز اعلام کرده تعهدات خود نسبت به تنگه هرمز در بند ۵ را اجرا خواهد کرد.