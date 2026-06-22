میزان صادرات نفت ایران از زمان اعلام توافق با آمریکا

خبرگزاری آناتولی براساس بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط پلتفرم ردیابی نفتکش‌ها ـ تانکر ترکرز ـ اعلام کرد ایران از زمان اعلام یادداشت تفاهم با آمریکا تاکنون ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.

به گزارش تابناک، تانکر ترکرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «ایران از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ تاکنون ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.»

این پلتفرم در ادامه اعلام کرد که تقریبا همین مقدار نیز همچنان در نفتکش‌ها و محموله‌های شناور مرتبط با ایران در دریا قرار دارد.

تنگه هرمز در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به روی کشتی‌های کشورهای متخاصم و هم‌پیمانان ایران که مبدا حملات متجاوزانه بودند، بسته شد. همچنین تردد کلیه دیگر کشتی‌ها از این آب‌راه که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان واقع شده است، مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران و دریافت هزینه شد. ایران بر حق خود در تصمیم‌گیری درباره تردد دریایی امن از این آب‌راه تاکید کرده است.

طبق بند ۴ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا از شامگاه گذشته علیه ایران لغو شده و ایران نیز اعلام کرده تعهدات خود نسبت به تنگه هرمز در بند ۵ را اجرا خواهد کرد.