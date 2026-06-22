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میزان صادرات نفت ایران از زمان اعلام توافق با آمریکا

خبرگزاری آناتولی براساس بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط پلتفرم ردیابی نفتکش‌ها ـ تانکر ترکرز ـ اعلام کرد ایران از زمان اعلام یادداشت تفاهم با آمریکا تاکنون ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۸۲
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میزان صادرات نفت ایران از زمان اعلام توافق با آمریکا

به گزارش تابناک، تانکر ترکرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «ایران از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ تاکنون ۳۶ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است.»

این پلتفرم در ادامه اعلام کرد که تقریبا همین مقدار نیز همچنان در نفتکش‌ها و محموله‌های شناور مرتبط با ایران در دریا قرار دارد.

تنگه هرمز در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران به روی کشتی‌های کشورهای متخاصم و هم‌پیمانان ایران که مبدا حملات متجاوزانه بودند، بسته شد. همچنین تردد کلیه دیگر کشتی‌ها از این آب‌راه که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان واقع شده است، مشروط به هماهنگی کامل با مقامات ایران و دریافت هزینه شد. ایران بر حق خود در تصمیم‌گیری درباره تردد دریایی امن از این آب‌راه تاکید کرده است.

طبق بند ۴ یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا از شامگاه گذشته علیه ایران لغو شده و ایران نیز اعلام کرده تعهدات خود نسبت به تنگه هرمز در بند ۵ را اجرا خواهد کرد.

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تانکر ترکرز ایران آمریکا توافق تنگه هرمز نفتکش صادرات نفت تفاهم نامه اسلام آباد رفع تحریم ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
1
پاسخ
کاش سرمایه داران جهان در ایران سرمایه گذاری می کردند تا ارز وارد کشور شود
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