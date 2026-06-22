هدف آمریکا از «رفع تحریم نفتی» چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز با صدور یک اطلاعیه مدعی شد که یک مجوز عمومی برای معاف کردن صادرات نفت ایران از تحریم‌ها برای یک بازه زمانی ۶۰ روزه کرده است.

پیش از این جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره انگیزه‌های واشنگتن از صدور چنین معافیتی برای خبرنگاران توضیح داده بود.

او چند روز پیش در جمع خبرنگاران تصریح کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال‌های گذشته بی‌اثر شده بود و واشنگتن به دنبال راهی برای رصد شبکه فروش نفت ایران بوده است.

🔹وی روز پنجشنبه گفت: «صراحتاً بگویم، ما این اقدام را امتیاز بزرگی به ایرانی‌ها نمی‌دانستیم؛ ایران هم... آن را امتیازی برای خود تلقی نمی‌کرد، چرا که عامل بازدارنده آن‌ها از فروش نفت، تحریم‌ها نبود.»

🔹ونس اضافه کرد: «آن‌ها بدون هیچ تخفیفی، نفت زیادی می‌فروختند، زیرا تحریم‌ها اساساً ناکارآمد بودند. در آن مقطع، کاری که تحریم‌ها انجام دادند این بود که سیستم مالی ایران را به سمت چیزی شبیه به سیستم بانکداری سایه سوق دادند.»

🔹معاون رئیس‌جمهور آمریکا اضافه کرد: با لغو محاصره ما در واقع قادر خواهیم بود تا حدی ببینیم که سیستم مالی آن‌ها پول را به کجا می‌فرستد و از کجا دریافت می‌کند. این یک منفعت واقعی است.»