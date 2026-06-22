نتایج نظرسنجی در آمریکا درباره جنگ با ایران

نظرسنجی شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز و موسسه یوگاو نشان داده که ۵۷ درصد آمریکایی‌ها معتقدند جنگ علیه ایران مشکلی را حل نکرده و برعکس، مشکلات بیشتر ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک، در این نظرسنجی که از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن (۲۷ الی ۲۹ خرداد ماه) در میان ۲۵۱۹ بزرگسال آمریکایی انجام شد، ۵۷ درصد معتقد بودند که جنگ علیه ایران مشکلات بیشتری را ایجاد کرده، در مقایسه با ۲۱ درصد که عکس این نظر را داشتند و ۲۱ درصد دیگر که پاسخ «هیچکدام» را دادند.

حاشیه خطای این نظرسنجی مثبت یا منفی ۲.۴ درصد عنوان شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۸ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که ایالات متحده باید همین‌اکنون به این جنگ پایان دهد، در مقابل ۲۲ درصد معتقدند که ایالات متحده باید تا زمانی که ایران دست از اقدامات بیشتر بردارد، به این جنگ ادامه دهد. این اکثریت شامل ۶۰ درصد از جمهوری‌خواهان و ۵۶ درصد از جمهوری‌خواهان طرفدار جنبش ماگا (MAGA) است که موافقند ایالات متحده باید همین حالا به جنگ پایان دهد.

پس از امضای یادداشت تفاهم‌نامه توسط روسای جمهور ایران و آمریکا، مذاکرات هیات‌های دیپلماتیک و سیاسی ایران و آمریکا با حضور میانجی‌گران پاکستانی و قطری در محل هتل «بورگن‌اشتوک» آغاز شد.

اسماعیل بقایی که همراه تیم مذاکره‌کننده ایران به عنوان سخنگو و عضو هیات در سوئیس حضور دارد صبح روز یکشنبه تاکید کرد که هدف اصلی این نشست، اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل طبق یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد و بررسی تحقق پیش‌شرط‌های لازم برای آغاز مذاکرات توافق نهایی است.

همچنین میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در بیشتر دوران بازگشت او به قدرت، پایین بوده است و اختلال در زنجیره تأمین جهانی نفت به دلیل جنگ، قیمت‌ها را افزایش و میزان محبوبیت او را بیشتر کاهش داده است.

نظرسنجی سی‌بی‌اس/یوگاو نشان داد که ۳۸ درصد از مردم عملکرد شغلی ترامپ را تایید می‌کنند که اندکی نسبت به نظرسنجی ماه مه افزایش یافته است. این افزایش به دلیل آمریکایی‌های سفیدپوست غیر دانشگاهی بوده که معتقدند قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.

گفتنی است، آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

ایران و آمریکا در نهایت پس از صد روز به تفاهمی برای خاتمه جنگ دست یافتند.