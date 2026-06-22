بزرگترین فاجعه سیاسی در تاریخ اسرائیل!

رئیس حزب اپوزیسیون موسوم به «اسرائیل خانه ما»، توافق میان آمریکا و ایران را بزرگ‌ترین فاجعه سیاسی از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی خواند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب مخالف موسوم به «اسرائیل خانه ما» روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق میان آمریکا و ایران بزرگ‌ترین فاجعه سیاسی از زمان تأسیس اسرائیل است.

لیبرمن با انتقاد از سرسپردگی کابینه نتانیاهو در برابر دولت آمریکا گفت: ما باید طبق منافع اسرائیل عمل کنیم، نه بر پایه قیمت سوخت در بازارهای جهانی.

وی پیش از این هم در انتقاد از عملکرد و سیاست‌های کابینه نتانیاهو گفته بود بنیامین نتانیاهو به «کیسه بوکس» ترامپ تبدیل شده است.

لیبرمن اظهار داشت کابینه نتانیاهو جان نظامیان صهیونیست را به خطر می‌اندازد و اجازه استفاده کافی از نیروی هوایی را نمی‌دهد.

رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» تاکید کرد آن‌ها دست‌های رئیس ستاد ارتش را می‌بندند و سپس او را متهم می‌کنند که نتایج مورد انتظار را محقق نکرده است.