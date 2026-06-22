بزرگترین فاجعه سیاسی در تاریخ اسرائیل!
رئیس حزب اپوزیسیون موسوم به «اسرائیل خانه ما»، توافق میان آمریکا و ایران را بزرگترین فاجعه سیاسی از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی خواند.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۷۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب مخالف موسوم به «اسرائیل خانه ما» روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توافق میان آمریکا و ایران بزرگترین فاجعه سیاسی از زمان تأسیس اسرائیل است.
لیبرمن با انتقاد از سرسپردگی کابینه نتانیاهو در برابر دولت آمریکا گفت: ما باید طبق منافع اسرائیل عمل کنیم، نه بر پایه قیمت سوخت در بازارهای جهانی.
وی پیش از این هم در انتقاد از عملکرد و سیاستهای کابینه نتانیاهو گفته بود بنیامین نتانیاهو به «کیسه بوکس» ترامپ تبدیل شده است.
لیبرمن اظهار داشت کابینه نتانیاهو جان نظامیان صهیونیست را به خطر میاندازد و اجازه استفاده کافی از نیروی هوایی را نمیدهد.
رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» تاکید کرد آنها دستهای رئیس ستاد ارتش را میبندند و سپس او را متهم میکنند که نتایج مورد انتظار را محقق نکرده است.
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