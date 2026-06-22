رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران، با بیان اینکه مذاکره یک روش مبارزه و ادامه آن است، گفت: بدون دیپلماسی، زحمات عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست.

قالیباف: مذاکره، یک روش مبارزه و ادامه آن است

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در بازگشت از سوییس در گفت و گوی تلویزیونی گفت: در میدان، هر موفقیت نظامی هرچقدر هم موفق باشد، زمانی می‌توان اثر آن موفقیت و آورده‌های آن پیروزی را ، چه در زمان حال، آینده و چه در قضاوت تاریخ، مشاهده کرد که آن پیروزی از جهت حقوقی و سیاسی ثبت و ماندگار شود.

وی افزود: بدون دیپلماسی، زحمات عرصه میدان به ثمر نخواهد نشست. گاهی در حوزه نظامی شرایطی فراهم می‌شود که دیپلماسی باید کار خود را انجام دهد. منظور از «کار خود» این است که همان مأموریتی را که بخش نظامی به‌دنبال تحقق آن بوده اما به هر دلیلی امکان انجام آن فراهم نشده، دیپلماسی بتواند به سرانجام برساند.

قالیباف ادامه داد: من همیشه گفته‌ام و این حرف مربوط به امروز نیست بلکه برای برای ۶ یا ۷ سال قبل است که مذاکره یک روش مبارزه و ادامه آن است.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران تصریح کرد: کسانی که فرق می‌گذارند و می‌خواهند دوگانه‌ درست کنند که تو طرفدار این میدان یا آن میدانی، هستی، در جاده خاکی حرف زدن و بحث انحرافی است.