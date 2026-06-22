رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ترکیه، ضمن تاکید بر تداوم ادامه روند دیپلماتیک برای استقرار صلح در منطقه گفت: ما کاملا آمادگی داریم دیپلماسی را در راستای حقوق بین المللی ادامه دهیم، ایران به دنبال جنگ نبوده و نیست و این آمریکا و اسراییل بودند که تجاوز غیر قانونی را رقم زدند.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگویی تلفنی، ضمن تبادل آخرین تحولات مربوط به منطقه به استقرار صلح و امنیت در راستای توسعه مناسبات دیپلماتیک تاکید کردند.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر از مواضع صلح طلبانه ملت و دولت ترکیه تصریح کرد: از مواضع صلح طلبانه شما برادر عزیزم در طول جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان در راستای حل دیپلماتیک مسائل سپاسگزارم.

پزشکیان با اشاره به تعمیق روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکیه اظهار کرد: قلبا معتقدم ما و شما برادریم و همه ما مسلمانان برادر دینی هستیم و باید همه در راستای صلح، آرامش و امنیت منطقه با همدلی و همراهی تدابیر مشترکی داشته باشیم.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ، تصریح کرد: این توافق مرهون تلاش های برادران عزیزمان در پاکستان، شما و کشورهای اسلامی منطقه بوده است و همه ما باید تلاش کنیم تا لبنان در جریان این صلح قرار گیرد و اسراییل دیگر حق بمباران لبنان و فلسطین را نداشته باشد.

پزشکیان، ضمن تاکید بر تداوم ادامه روند دیپلماتیک برای استقرار صلح در منطقه خاطرنشان کرد: ما کاملا آمادگی داریم دیپلماسی را در راستای حقوق بین المللی ادامه دهیم، ایران به دنبال جنگ نبوده و نیست و این آمریکا و اسراییل بودند که تجاوز غیر قانونی را رقم زدند.

رئیس جمهوری، توسعه ارتباطات اقتصادی بین دو کشور را ضروری دانست و اظهار کرد: این جنگ باعث کاهش ارتباطات اقتصادی بین دو کشور شده است و ما آماده ایم تا با تشکیل کمیسیون اقتصادی روند اقتصادی را هرچه سریع تر توسعه دهیم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: اراده شما برای ایجاد صلح، امنیت و همکاری بین کشورهای اسلامی قابل تقدیر است و عزت و سربلندی مسلمانان در همراهی و وحدت تداوم خواهد داشت.

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز در این گفت‌وگو ضمن ابلاغ سلام به رهبر معظم انقلاب و تبریک دستیابی به تفاهم پایان جنگ، تاکید کرد: در طول این دوره بارها اعلام کردیم که مداخله علیه ایران را تایید نمی کنیم و انصاف را در اولویت قرار دادیم.

رئیس جمهوری ترکیه با تقدیر از مواضع خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: ما از تلاش های پاکستان حمایت می کنیم و از رویکرد خردمندانه و صبورانه شما قدردانی می کنیم، شامل شدن لبنان در این توافق نتیجه بسیار مطلوبی بوده است.

اردوغان تداوم رویکرد عاقلانه ایران در روند مذاکرات را مورد توجه قرار داد و گفت: در این مرحله صداهایی را از رژیم نسل کش اسراییل می شنویم اما همچنان معتقدیم که رویکرد عاقلانه جمهوری اسلامی ایران در برابر مخالفان مذاکرات ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهوری ترکیه خواستار تشکیل کمیسیون اقتصادی برای توسعه مناسبات اقتصادی شد و گفت: باید با سرعت گفتمان و گفت و گوی منطقه ای را تقویت کنیم چرا که معتقدم اولویت عادی سازی روابط با کشورهای منطقه توسعه ارتباطات بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه را تقویت خواهد کرد.