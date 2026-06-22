صرف شدن پولهای بلوکه شده برای خرید غلات از آمریکا؟!
یک منبع نزدیک به مذاکرات گفت: صرف شدن پول های بلوکه شده ایران برای خرید غلات واقعیت ندارد و در هیچ تفاهمی ذکر نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۶۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک منبع نزدیک به مذاکرات گفت: صرف شدن پول های بلوکه شده ایران برای خرید غلات واقعیت ندارد و در هیچ تفاهمی ذکر نشده است.
به گفته این منبع مطلع، دلیل اصلی بیان چنین حرفهایی از جانب آمریکایی ها مسائل سیاست داخلی این کشور است وگرنه با چه منطقی ۱۲ میلیارد دلار صرف خرید غلات میشود؟
به نظر میرسد که طرف آمریکایی چنین اخباری را برای زیر سایه بردن صدور معافیت های مالیاتی برای فروش نفت و مشتقات آن منتشر میکند.
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