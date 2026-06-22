ترامپ خواستار تسلیم ایران بود؛ اما آمریکا تسلیم شد!
به گزارش تابناک، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقالهای تحلیلی با اذعان به شکست واشنگتن در جنگ علیه ایران تاکید میکند، ماه مارس بود که دونالد ترامپ اعلام کرد توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران مستلزم "تسلیم بیقید و شرط" است؛ در حالی که اکنون میبینیم که تا حدی حق با او بوده و این جنگ با تسلیم پایان یافته، اما با این تفاوت که این تسلیم از سوی آمریکا است نه ایران.
نیویورک تایمز در این مقاله تحلیلی به قلم نیکولاس کریستوف، ستوننویس این نشریه تاکید میکند که توافق اولیه رئیسجمهور ایالات متحده با ایران، بیش از آنکه یک پیروزی باشد، یک تسلیم مشروط از جانب ایالات متحده است و اشتباه اصلی ترامپ نه پایان دادن به جنگ، بلکه آغاز آن بوده است.
در این تحلیل آمده است: "دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ماه مارس اعلام کرده بود که توافق برای پایان دادن به جنگش با ایران مستلزم تسلیم بیقید و شرط است، اما این اظهارات چندان دقیق نبود. توافق مقدماتی که او به تازگی با نظام ایران به دست آورده، بیشتر شبیه یک تسلیم مشروط است – تسلیم از سوی ایالات متحده."
به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر، جمهوریخواهان و سیاستمداران جنگطلب مختلفی که ظاهرا از بابت تفاهم نامه دولت ترامپ با ایران سرگردان و آشفته شدهاند، برای انتقاد از این توافق پا پیش گذاشتهاند. اریک اریکسون، مفسر محافظهکار نوشت: «ترامپ به ایران تسلیم شده است.» تد کروز، سناتور تگزاس نیز مدعی شده، دادن میلیاردها دلار به ایرانیها ایده خوبی نیست.
کریستوف در ادامه این مطلب مینویسد: «توافق ایران یک عقبنشینی بزرگ است. این توافق به ایران کمک فوری میکند، از جمله آزادسازی سریع میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران و بعداً یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای کمک به بازسازی ایران. و به نظر میرسد راه را برای ایران باز میکند تا حداقل کنترل نسبی بر تنگه هرمز به دست آورد، با این توانایی که ۶۰ روز بعد، از کشتیهای عبوری از تنگه عوارض دریافت کند.»
بیل کسیدی، سناتور لوئیزیانا نیز با ابراز تاسف درباره این توافق اظهار کرد: «این بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهههای اخیر است.»
به باور تحلیلگر نیویورک تایمز، این چهرههای محکومکننده توافق دولت ایالات متحده با ایران «مهمترین نکته را نادیده میگیرند. اینکه اشتباه اساسی ترامپ پایان دادن به جنگ نبود، بلکه راه انداختن آن در وهله اول بود.»
کریستوف تصریح میکند ترامپ با عقبنشینی از این جنگ کار درستی انجام داد؛ «زیرا هیچ گزینه خوبی نداشت و ادامه جنگ قطعاً به قیمت جانهای بیشتری تمام میشد. این جنگ اقتصاد جهانی و شانس جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره را در هم میشکست.»
ترامپ اخیراً اعتراف کرد اگر توافق با ایران حاصل نمیشد «شما هرگز تنگه هرمز را باز نمیکردید. من نمیخواستم شاهد فاجعه اقتصادی باشم.»
تحلیلگر نیویورک تایمز اذعان میکند حقیقت ناخوشایند این است که «ایران در جنگ پیروز شد و به همین دلیل است که در مذاکره هم پیروز شد. ترامپ تا آنجا که میتوانست وقتکشی کرد، زیرا میدانست هر گونه توافقی که امیدی به آن وجود دارد یک تحقیر خواهد بود – اما از طرف دیگر شکست در جنگ هیچ راه خروج مناسبی نیز برای او باقی نگذاشت.»
رسانه آمریکایی با برجسته ساختن «شکست مفتضحانه»آمریکا در جنگافروزی خود علیه ایران عنوان میکند: «درسی که باید از این شکست مفتضحانه آموخت، این است که از آغاز جنگهای غیرضروری اجتناب کنیم، غرور خود را که همه چیز بینقص پیش خواهد رفت تعدیل کنیم و بسیار بیشتر برای حل مشکلات جهانی به دیپلماسی تکیه کنیم. در این مورد، جنگطلبانی که بیشترین عزم را برای نابودی ایران داشتند، بیشترین کار را برای تقویت آن انجام دادهاند، و این باید یک داستان عبرتآموز باشد.»
نیویورک تایمز با اشاره به اینکه هزینه این جنگ افروزی علیه ایران «یک آمریکای ضعیفشده به علاوه انبوهی از جانهای از دست رفته است»، تصریح میکند «لیندا بیلمز»، کارشناس تأمین مالی جنگ در هاروارد، میگوید که معتقد است صورتحساب نهایی کلی برای این جنگ - از جمله تعمیر پایگاهها، جایگزینی مهمات و سالها مزایا برای کهنهسربازان مجروح - به احتمال بسیار زیاد ۱ تریلیون دلار خواهد بود و به این ترتیب «مبالغ هنگفتی از پول آمریکاییها که میتوانست صرف تامین بیمه بهداشت و درمان، دانشگاه، مراقبت از کودکان یا کمکهای بشردوستانه شوند در خلیج فارس هدر رفتند.»
نگارنده در انتهای این مطلب با اذعان به اینکه «کسانی که ما بیشترین خیانت را به آنها کردهایم، مردم عادی ایران هستند» تاکید میکند: «اما فاجعه در اینجا خروج ترامپ از جنگ نیست، بلکه خود جنگ است، و درس تاریخ این است که وقتی گروهی از جنگطلبان بیشازحد به خود مطمئن را میبینید که وعده پیروزی بدون دردسر میدهند، از آنها برحذر باشید.»