روایت پرویز پرستویی از بزرگترین گناه تیم ملی
به گزارش تابناک، پرویز پرستویی در صفحه خود یادداشتی را برای درخشش تیم ملی نوشت: تیم ملی فوتبال ایران، خداقوت. میدانم این دوره از حضور در جام جهانی، شما فقط فوتبال بازی نمیکنید. از حواشیهای دو بازی که داشتید شاهدیم. هم تشویق ها به گوشتان میرسید و هم بیحرمتیها.
بزرگترین گناهتان هم این است که از میدان انقلاب در حضور هموطنانی که هم خون دادن و هم خانه و کاشانهشان ویران شد بدرقه شدید. هموطنانی که در این برهه از زمان پا روی مطالباتشان گذاشتند تا ایران، ایران بماند. تا عشقشان به وطن را فریاد بزنند.
متاسفانه در این برهه از زمان یک عده هموطن در آنسوی مرزها، و عدهای در داخل با حرفها و موضعگیری هایی که شاهدیم، تصویر خوبی را به جهانخواران از ایرانی بودن نشان نمیدهند. اعتراض حق همه مردم در همه جهان است. آیا در یک استادیوم ورزشی که مملو از تماشاچی است، آنهم از جای جای دنیا، بحق است چنین تصویری از خودمان در ذهن و چشم آنان بجا بگذاریم؟!