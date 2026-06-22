ادعای تعهد ایران به بازرسی آژانس در ازای فروش نفت

بعد از جی دی ونس، معاون ترامپ وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مدعی شده که ایران متعهد شده به بازرسان آژانس اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.

به گزارش تابناک، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه ایکس مدعی شده که ایران متعهد شده که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به خاک خودش را بدهد.

بسنت در شبکه ایکس نوشته است: «همزمان با گفت‌و‌گو‌های نتیجه‌بخش در سوئیس ایران به ترانزیت آزاد و رایگان در تنگه هرمز و دادن اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن کشور متعهد شده است.»

وی اضافه کرده است: «به عنوان بخشی از آن چارچوب وزارت خزانه‌داری اقدام به صدور یک مجوز عمومی ۶۰ روزه برای مجاز کردن تولید، عرضه و فروش نفت ایران کرده است.»

پیش از این معاون رئیس‌جمهور آمریکا جی دی ونس هم مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور بازگردند.

ونس همچنین ادعا کرد که مذاکرات با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در بورگن‌اشتوک آغاز خواهد شد.

با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکره با هیئت آمریکایی در خصوص موضوع هسته‌ای را رد کرده است.

اسماعیل بقائی که یکی از اعضای همراه تیم مذاکره‌کننده ایران در سوئیس است در پاسخ به سوالی درباره صحت گزارش‌های رسانه‌ایی مبنی بر طرح موضوع هسته‌ای در چارچوب جلسات و مطرح شدن ابعاد یک توافق هسته‌ای در جریان مذاکرات سوئیس گفت که «هیأت آمریکایی در بخشی از سخنان خود، مواضعش درباره موضوع هسته‌ای را به‌صورت بسیار کوتاه بیان کرد.

او با بیان اینکه هیات نمایندگی ایران هم مواضع خودش را مطرح کرده گفت: «این مذاکره نبود، بلکه صرفاً بیان مواضع بود و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نیز بسیار صریح و روشن بیان شد».

وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعاتی قبل‌تر مجوزی برای معاف شدن صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران از تحریم‌ها صادر کرد.

دولت آمریکا در بیانیه‌ای گفته که «تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی دارای منشا ایرانی» تا تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۶ از تحریم‌ها معاف شده است.

اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بخشی از تعهدات این کشور در یادداشت تفاهمی است که میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ حاصل شده است.

با وجود این کارشناسان می‌گویند مدت زمان ۶۰ روزه‌ای که خزانه‌داری آمریکا برای معافیت ایران از تحریم‌ها در نظر گرفته در تضاد با بند ۱۰ یادداشت تفاهم است.

در آن سند ایالات متحده گفته که بلافاصله بعد از امضای یادداشت تفاهم، آمریکا اقدام به صدور معافیت برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران «تا زمان خاتمه تحریم‌ها» خواهد کرد.

در بند ۱۰ آن سند چنین آمده است: «ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان خاتمه تحریم‌ها معافیت‌های وزارت خزانه‌داری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط شامل تراکنش‌های بانکی، بیمه‌ها، حمل و نقل و ... صادر کند.»