وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: رئیس جمهور ایران فردا برای رایزنی با نخست وزیر پاکستان در ارتباط با تلاش‌های دیپلماتیک اخیر، به اسلام آباد سفر می کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهور ایران فردا برای دیدار با نخست وزیر وارد پاکستان می‌شود؛ این سفر فرصتی برای بحث در مورد تلاش‌ های دیپلماتیک (در راستای مذاکرات ایران و آمریکا) فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود اضافه کرد: بیانیه مشترک پاکستان و قطر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ یکی از جنبه‌های کلیدی آن تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم (میان تهران و واشنگتن) است.

اسلام آباد سپس افزود: کمیته‌ های فنی برای اجرای مفاد یادداشت تفاهم مطابق با ماده ۱۲ تشکیل خواهند شد و هیئت‌ های فنی به کار خود ادامه خواهند داد.