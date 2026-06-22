خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال ادعا کرد: یادآوری می‌کنم که بازرسان آژانس از پاییز گذشته به ایران بازگشته‌اند؛ آیا آنها می‌توانند از نطنز، فردو و اصفهان بازدید کنند؟ و برای چه کاری؟

به گزارش تابناک، لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال امروز دوشنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» در خصوص برخی اخبار پیرامون حضور کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران ادعا کرد: یادآوری می‌کنم که بازرسان آژانس از پاییز گذشته به ایران بازگشته‌اند. برای بازدید از بوشهر، TRR و سایر مراکز (هسته ای).

خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در این خصوص ادامه داد: بنابراین جزئیات مهم هستند. آیا آنها می‌توانند از نطنز، فردو و اصفهان بازدید کنند؟ و برای چه کاری؟ و تأسیسات غنی‌سازی جدیدی که هرگز به آن نرسیدند؟

این در حالیست که جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه در کنفرانسی خبری در بورگن‌اشتوک سوئیس درباره رایزنی ها با ایران، ادعا کرد که تهران پذیرفته که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر به این کشور بازگردند و آن را گامی بسیار مهم توصیف کرد!