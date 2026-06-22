اژهای: برخی افراد با سخنانشان دشمن را خیالاتی میکنند
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، ایام حزن آلالله و ایضاً شهادت قائد عظیمالشأن امت، امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه)، آغاز هفته قوه قضاییه را گرامی داشت و به روح شهید آیتالله دکتر بهشتی، معمار دستگاه قضا و سایر شهدای عدلیه، درود فرستاد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش، به مرور اجمالی رخدادهای اخیر کشور پرداخت و اظهار کرد: دشمن آمریکایی - صهیونیستی طی یک سال اخیر، دو جنگ و یک شبهکودتای خشونتبار را به ملت ما تحمیل کرد؛ در خلال این ایذاها و توطئههای دشمن غدّار، گرانقدرترین و بهترین شخصیتهای ایران اسلامی و در رأس آنها، امام خامنهای که حقیقتاً یک موهبت الهی بود را از دست دادیم؛ لکن مقاومت کردیم و دشمن را به شکست و هزیمت کشاندیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مردم مبعوثشده ما حدود ۴ ماه است که در سوگواری امام شهیدشان و بیعت با امام حاضرشان و حمایت از قوای مسلح، خیابانها و میادین را تسخیر کردهاند. شکرانه برخورداری از چنین مردم بصیر و فهیمی، خدمت بیمنت و گرهگشایی از کار آنان است و این تکلیف ما مسئولان و کارگزاران است.
رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت صیانت همهجانبه از وحدت ملی، تصریح کرد: دشمن و اذناب او، از اتحاد و انسجام ملت ایران، کلافه شدهاند و درصدد مخدوش کردن این وحدت مقدس هستند. باید بسیار مراقب باشیم که خدایناکرده در مسیر دلخواه دشمن حرکت نکنیم.
گاهی برخی افراد از روی غفلت حرفهایی میزنند که بدونتردید این حرفها دشمن را خوشحال میکند و مورد سوءاستفاده او قرار میگیرد.
قاضیالقضات با اشاره به اهمیت ولایتمداری و تبعیت محض از ولیفقیه در همه حال، خاطرنشان کرد: یقین داریم که صراط مستقیم، همان اطاعت و تبعیت محض از رهبری معظم انقلاب است. باید بدانیم که ایشان چه نظری دارند و چه چیزی موجب رضایت ایشان است. نکند آنجا که نظر ما منطبق با نظر ولیفقیه است، بر آن نظر، اصرار ورزیم و آنجا که امرِ ولیفقیه را قبول نداریم، جور دیگری رفتار کنیم! این موضوع در تاریخ اتفاق افتاده، فلذا باید بسیار مراقب باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه گریزی به موضوع مذاکره با دشمن آمریکایی زد و گفت: چه کسی میخواهد به آمریکا که دشمن آشکار ماست اعتماد کند؟! مگر میشود به آمریکا و رئیسجمهور پیمانشکن، متکبر و فرومایهی این رژیم اعتماد کرد؟! مگر ما با تجربهای که داریم میتوانیم به امریکا اعتماد کنیم؟! ما ۴۷ سال تحت هدایتهای امامین انقلاب، در برابر آمریکای جهانخوار مبارزه و پایداری کردهایم و تحت هیچ شرایطی تسلیم استکبار جهانی نخواهیم شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، تعدادی از مسئولین، دلسوزانه و با حُسننظر و مبتنی بر تشخیصی که در ارتباط با مصالح نظام و نحوهی مقابله با دشمن آمریکایی داشتند، شیوه مذاکره را برگزیدند؛ این امر به هیچوجه به معنای تسلیم در برابر امریکا نیست؛ اما متأسفانه گاهی برخی افراد، بیتوجهی میکنند و سخنانی بر زبان میرانند که دشمن را خیالاتی میکند و دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرومیرود.
رئیس دستگاه قضا گفت: آفرین و صد آفرین بر اشخاصی که وقتی دیدند عدهای در صدد سوءبرداشت از پیام رهبر معظم انقلاب هستند، آمدند و گفتند که کلام رهبری فصلالخطاب است. آفرین و صد آفرین بر کسانی که حتی اگر نظرشان مخالف نظر ولیفقیه باشد، نظر خود را کنار میگذارند و نظر رهبری را نصبالعین میکنند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: البته نمیتوان کتمان کرد که ممکن است افرادی جاهل و مغرض، متمایل باشند که راه دیگری را در برابر دشمن امریکایی برگزینیم و به نوعی تسلیم این دشمن مستکبر شویم؛ لکن بهطور قطع و یقین، مردم و مسئولین اجازه نخواهند داد که این افراد جاهل و مغرض، عرض اندام کنند.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش در این نشست، توصیههایی را خطاب به مسئولان قضایی مطرح کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و ارباب رجوع از اولویتهای اصلی قوه قضاییه است و ما مسئولان و کارکنان قضایی تحت هر شرایطی باید ارباب رجوع را تکریم کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت اتقان آرای صادره از محاکم قضایی، گفت:
اتقان آرای قضایی از جمله ضرورتهای نظام قضایی عادلانه به شمار میرود که فراگیر شدن آن در ردیف پیشنیازهای اساسی تحول حقیقی قوه قضاییه است. باید فرض را بر آن بگذاریم که آرای ما در معرض دید و نقد همگان قرار میگیرد؛ اعم از حقوقدانان یا غیرحقوقدانان؛ اعم از منصفین و معاندین و مغرضین؛ فلذا باید به اتقان آراء توجه بسیار زیادی داشته باشیم. همه محاکم و مراجع قضایی ضروری است که در صدور آرای متقن، پیشتاز و ممتاز باشند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در حوزه اعاده دادرسیها و نحوه بررسی و رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۴۷۷، وضعیت مطلوبتر شده است؛ لکن نیاز به آسیبشناسی بیشتر در این حوزه داریم که بصورت ریشهای دریابیم چرا اساساً باید رأی خلاف بیّن شرع صادر شود؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: بازدید جمعی قضات ذیصلاح از زندانهای سراسر کشور، در قوه قضاییه به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ وفق گزارش دادستان تهران، فقط در یک روز، ۱۶۸ قاضی از صبح تا شب، از زندانهای تهران سرکشی کردند و به مسائل و پرونده زندانیان رسیدگی ویژه کردند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: در دوره اخیر، فضا را برای بازدید نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی از زندانهای سراسر کشور در چارچوب مقررات و موازین قانونی، فراهم کردیم. در مقطعی نمایندگان مجلس برای سرکشی از زندانها با معذوریتها و محذوریتهایی مواجه میشدند.
قاضیالقضات بیان داشت: در دوره اخیر بازاجتماعی کردن زندانیان و اصلاح مجرمین در دستور ویژه قرار گرفت و تعداد اِعمال مرخصیها و تأسیسات ارفاقی در قبال زندانیان واجدشرایط، بیشتر شد.
ارائه گزارش عملکرد اعضای شورای عالی قوه قضاییه از مجموعههای تحت مدیریت خود طی دوره تحول و تعالی
دادستان کل کشور: امروز ۷۸ دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود/ هماکنون ۲۸ درصدِ محکومین واجد شرایط از پابند الکترونیک استفاده میکنند/ در سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در اجرای طرح پایش زندانیان، از زندان آزاد شدند/ افزایش ۵۷ درصدی مشارکت زندانیان در کلاسهای قرآنی و رشد ۳۴ درصدی مشارکت زندانیان در المپیادهای ورزشی طی ۵ سال اخیر/ میزان قبولی زندانیان در آزمون پایههای تحصیلی آموزش و پرورش نیز طی ۵ سال گذشته بالغ بر ۲۱ درصد افزایش داشته است
۲۰۱ فقره پرونده کیفری مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر در شعب ویژه در حال رسیدگی هستند و قرار نهایی برای برخی از این پروندهها صادر شده است/ همچنین نزدیک به ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات وارد شعب ویژه دادگاه حقوقی شده که این پروندهها نیز در حال رسیدگی هستند
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، هر یک از اعضای این شورا به ارائه گزارش عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود طی دوره تحول و تعالی پرداختند که گزارش مشروح آن منتشر خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، با بیان اینکه امروز ۷۸ دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: هماکنون ۲۸ درصدِ محکومین واجد شرایط از پابند الکترونیک استفاده میکنند.
وی افزود: در سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در اجرای طرح پایش زندانیان، از زندان آزاد شدند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی از افزایش ۵۷ درصدی مشارکت زندانیان در کلاسهای قرآنی و رشد ۳۴ درصدی مشارکت زندانیان در المپیادهای ورزشی طی ۵ سال اخیر خبر داد و گفت: میزان قبولی زندانیان در آزمون پایههای تحصیلی آموزش و پرورش نیز طی ۵ سال گذشته بالغ بر ۲۱ درصد افزایش داشته است.
دادستان کل کشور در ادامه از رسیدگی به ۲۰۱ فقره پرونده کیفری مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر در شعب ویژه و صدور قرار نهایی برای برخی از این پروندهها خبر داد و گفت: همچنین نزدیک به ۳۰۰ دادخواست با بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات وارد شعب ویژه دادگاه حقوقی شده که این پروندهها نیز در حال رسیدگی هستند.