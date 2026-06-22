وب‌سایت وزارت خزانه‌داری اعلام کرد: مجوز عمومی ایالات متحده تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی با منشاء ایرانی را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز می‌داند.

به گزارش تابناک؛ وب‌سایت وزارت خزانه‌داری اعلام کرد: مجوز عمومی ایالات متحده تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و محصولات نفتی با منشاء ایرانی را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز می‌داند.

نفت ایران به طور رسمی برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ به بازار‌های جهانی بازمی‌گردد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوزی صادر کرده است که به ایران اجازه می‌دهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خود را به فروش برساند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این مجوز شامل فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران می‌شود.

این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار خواهد داشت.

بر اساس اعلام واشنگتن واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران به ایالات متحده نیز در چارچوب این مجوز مجاز است.

لازم بذکر است طبق بند ده از تفاهمنامه ایران و آمریکا، آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان خاتمه تحریم‌ها، اسقاطیه‌های وزارت خزانه‌داری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها، و تمامی خدمات مرتبط شامل تراکنش‌های بانکی، بیمه‌ها، حمل و نقل و ... صادر کند.