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آمادگی تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به پیگیری مطالبات استان در سطح ملی، گفت: بسیاری از مسائل و گره‌هایی که سال‌ها در تهران مطرح بود، اکنون در مسیر حل شدن قرار گرفته و ظرفیت‌های مغفول پایتخت نیز در حال شناسایی و بهره‌برداری برای خدمت به مردم است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۲۷
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آمادگی کامل استان تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی رزازی در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از مطالبات و مسائل استان با حضور استاندار تهران در هیئت دولت با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود، اظهار کرد: تهران امروز به جایگاهی رسیده که بسیاری از موضوعاتی که سال‌ها به عنوان گره و مسئله مطرح بودند، در حال حل شدن هستند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم از این مسیر، باری از دوش مردم برداریم و امنیت، آسایش و رفاه بیشتری را برای شهروندان به ارمغان بیاوریم، ادامه داد: تهران، تهرانی شد که در تک‌تک محلات آن اتفاقات مبارکی شکل گرفته است؛ مردمی که در کنار یکدیگر به عنوان دایه‌داران اصلی محلات، مسائل را شناسایی و منتقل می‌کنند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات به یک خرد جمعی و قوه عاقله در محلات دست یافته‌اند.

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر، گفت: تهران روز‌های سختی را پشت سر گذاشت؛ از دی‌ماه پرحادثه تا جنگ تحمیلی سوم، اما به لطف صلابت نیرو‌های مسلح و اقتداری که مردم در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند، ایران در جهان به عنوان نماد همبستگی و ایستادگی شناخته شد.

رزازی افزود: مردم ایران اسلامی نشان دادند که در تنگنا‌ها و سختی‌ها در کنار یکدیگر می‌ایستند و همین موضوع مورد توجه جهانیان قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی استان تهران اظهار کرد: در این ایام، مسئولان استان با صلابت در میدان حضور داشتند تا چرخه خدمت‌رسانی دچار مشکل نشود و فرآیند‌های تعریف شده با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: در حوزه تأمین معیشت مردم، امنیت و آرامش عمومی هیچ خللی ایجاد نشد و مجموعه دستگاه‌های مسئول تلاش کردند خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.

رزازی با تأکید بر اینکه استاندار تهران نیز در تمامی برنامه‌ها شخصاً میدان‌دار بود و با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم، نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی ایفا کرد که این موضوع از برکات دوران جنگ تحمیلی سوم بود، اظهار کرد: از این شرایط درس‌های ارزشمندی گرفتیم و امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم با همین رویکرد در خدمت مردم عزیز باشیم.

آمادگی کامل استان تهران برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

سخنگوی استانداری تهران با اشاره به تشکیل ستاد‌های ملی و استانی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، گفت: تمامی تمهیدات لازم در حوزه‌های پشتیبانی، حمل‌ونقل، اسکان، تغذیه و خدمات‌رسانی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های مردمی پیش‌بینی شده و استان تهران آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه این مراسم را دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، گفت: در سطح ملی و استانی جلسات متعددی برای هماهنگی و اجرای هرچه باشکوه‌تر این مراسم در حال برگزاری است و تمامی دستگاه‌های مسئول در آماده‌باش کامل قرار دارند.

رزازی اظهار کرد: در سطح ملی، مسئولیت برگزاری مراسم به ستادی ویژه واگذار شده و در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی نیز مسئولیت‌های اجرایی و هماهنگی‌های لازم به استانداران مربوطه ابلاغ شده است.

وی افزود: در استان تهران نیز از زمان ابلاغ مسئولیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله پشتیبانی، هماهنگی‌های اجرایی و فراهم سازی بستر‌های لازم برای حضور گسترده مردم آغاز شده و جلسات ستاد به صورت مستمر برگزار می‌شود.

سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: ابعاد ملی و بین‌المللی این مراسم بر کسی پوشیده نیست و همه مشتاق هستند در آیین وداع و تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب حضور یابند.

رزازی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در حوزه زیرساخت‌ها، گفت: جلسات تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله ارتباطات، پشتیبانی‌های لجستیکی، حمل‌ونقل، اسکان و تغذیه به صورت روزانه برگزار می‌شود و تمامی این اقدامات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی افزود: موکب‌ها و مجموعه‌های مردمی نیز آمادگی خود را برای مشارکت در برگزاری مراسم اعلام کرده‌اند و ظرفیت‌های گسترده‌ای در سطح استان تهران برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی شده است.

سخنگوی استانداری تهران خاطرنشان کرد: فرمانداران شهرستان‌های استان تهران نیز مسئولیت‌های مربوط به برگزاری مراسم در حوزه‌های تحت مدیریت خود را برعهده گرفته‌اند و تمامی شهرستان‌های استان متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای مشارکت در این رویداد آماده هستند.

رزازی تأکید کرد: جزئیات مربوط به زمان، مسیر‌های تشییع و سایر برنامه‌های مراسم از طریق اطلاعیه‌های رسمی کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: استان تهران آمادگی کامل دارد تا در کنار مردم شریف ایران، میزبان مراسمی در شأن این مناسبت باشد و اصحاب رسانه نیز همچون گذشته نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی ایفا خواهند کرد.

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استانداری مراسم تشییع تشییع رهبر انقلاب علی رزازی
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