طعنه اوسمار به باشگاه پرسپولیس

اوسمار در صفحه خود نوشته است: خدا همیشه خوب است (باید همیشه به خداوند اعتماد کرد). متعهد بودن، رفتار حرفه‌ای، مهربانی با دیگران و قابل اعتماد بودن، یک انتخاب نیست، بلکه اصول شخصیتی انسان محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک؛ مدیریت باشگاه پرسپولیس قصد دارد با دراگان اسکوچیچ به توافق برسد و همکاری خود با اوسمار را پایان دهد. سرمربی برزیلی پرسپولیس ساعتی قبل با انتشار یک استوری به این شرایط واکنش نشان داده و به نظر می‌رسد رفتار مدیریت باشگاه پرسپولیس را زیر سوال برده است.

اوسمار در صفحه خود نوشته است: خدا همیشه خوب است (باید همیشه به خداوند اعتماد کرد). متعهد بودن، رفتار حرفه‌ای، مهربانی با دیگران و قابل اعتماد بودن، یک انتخاب نیست، بلکه اصول شخصیتی انسان محسوب می‌شود.