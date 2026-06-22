امکان برگزاری امتحانات در شهر محل سکونت دانشجویان
رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی تأکید کرد که به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفتوآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینهبرِ بینشهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمیآید و واحدهای دانشگاهی در تمامی شهرها آماده برگزاری امتحانات هستند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر سودابه سلیمانی رییس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفتوآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینهبرِ بینشهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمیآید.
دکتر سلیمانی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استانها و شهرهای کشور دارای واحدهای دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایانترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفرهای بینشهری وجود نداشته باشد.
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