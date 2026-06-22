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احتمال عقب‌نشینی نمادین اسرائیل از لبنان

یک منبع آگاه رژیم صهیونیستی به سی‌ان‌ان گفت که اسرائیل در حال بررسی اعلام عقب‌نشینی «نمادین» به عنوان بخشی از مذاکرات با لبنان است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۱۱
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احتمال عقب‌نشینی نمادین اسرائیل از لبنان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که آمریکا طبق تفاهم‌نامه با ایران متعهد به پایان فوری جنگ علیه لبنان است، سی‌ان‌ان از احتمال عقب‌نشینی محدود رژیم صهیونیستی از خاک لبنان خبر داد.

در حالی که طی روز‌های اخیر بنیامین نتانیاهو، اسرائیل کاتز و دیگر مقامات ارشد اسرائیلی از ادامه حضور اشغالگرانه این رژیم در لبنان حرف زده‌اند، رسانه آمریکایی گزارشی درباره عقب‌نشینی احتمالی این رژیم منتشر کرد.

طبق گزارش سی‌ان‌ان، یک منبع اسرائیلی آگاه گفت که رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از مذاکرات آتی با لبنان، در حال بررسی اعلام عقب‌نشینی «نمادین» از جنوب این کشور است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که در بند اول تفاهم‌نامه آمریکا و ایران آمده است: «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که از این پس هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.»

طبق اعلام منبع اسرائیلی، این ایده پیش از مذاکرات بین اسرائیل و لبنان که قرار است همین هفته تحت نظارت دولت دونالد ترامپ در واشنگتن برگزار شود، مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته این منبع، اسرائیل در حال بررسی عقب‌نشینی محدود به عنوان «نشانه‌ای» به دولت لبنان است. وی مدعی شد که هدف این اقدام تل‌آویو، اولویت دادن به مسیر دیپلماتیک و جدا کردن لبنان از مذاکرات آمریکا و ایران است.

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