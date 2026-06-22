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دلیل کندی توسعه برق کشور مشخص شد

صنایع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند و تعویق در بازگشت این منابع مالی، بخشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تأخیر مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۰۸
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1393 بازدید
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بدهی ۷۰ همتی صنایع دلیل کندی توسعه برق کشور!

مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح آخرین وضعیت صنعت برق کشور، از کاهش ۶۸ درصدی محدودیت‌های تأمین برق در بهار امسال خبر داد و هم‌زمان اعلام کرد بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی صنایع به صنعت برق، بخشی از روند توسعه و سرمایه‌گذاری در شبکه را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش تابناک، در این نشست مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده حول وضعیت تأمین برق در فصل گرم، مدیریت مصرف، توسعه شبکه، وصول مطالبات و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز متمرکز بود؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد سیاست صنعت برق در سال جاری بیش از گذشته بر مدیریت هم‌زمان تولید و تقاضا استوار شده است.

محمد اله‌داد با اشاره به عملکرد صنعت برق در ماه‌های گذشته اظهار کرد محدودیت‌های برق در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته وی نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت بار، افزایش آمادگی شبکه، بهبود بهره‌برداری و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف بوده است.

وی با تأکید بر اینکه عبور از اوج بار تابستان صرفاً از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، گفت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت موجود به یکی از ارکان اصلی پایداری شبکه تبدیل شده و در این مسیر از ابزارهای پایش، کنترل و مدیریت هوشمند بهره گرفته شده است.

موضوع مطالبات صنعت برق و اثر آن بر توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفت. مدیرعامل توانیر اعلام کرد در حال حاضر صنایع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند و تعویق در بازگشت این منابع مالی، بخشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تأخیر مواجه کرده است.

به گفته وی، توسعه صنعت برق تنها به ساخت نیروگاه محدود نیست و بخش قابل توجهی از منابع باید صرف توسعه شبکه انتقال، توزیع، نگهداری تجهیزات و افزایش پایداری زیرساخت‌ها شود؛ موضوعی که نیازمند بازگشت به‌موقع منابع مالی است.

مدیرعامل توانیر به موضوع مصرف‌های خارج از الگو و استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق اشاره کرد و گفت بخشی از فشار وارد بر شبکه ناشی از بارهایی است که خارج از چارچوب مصرف می‌کنند و در این زمینه برنامه‌های نظارتی و مدیریتی در حال اجراست. صنعت برق برای عبور از دوره اوج مصرف، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به همراهی مشترکان در مدیریت مصرف نیاز دارد و استمرار پایداری شبکه بدون مشارکت مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این نشست، رویکرد فعلی صنعت برق بر سه محور توسعه مدیریت هوشمند شبکه، اصلاح الگوی مصرف و تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌ها استوار شده و مسئولان این بخش معتقدند تداوم این مسیر می‌تواند بخشی از فشار ناترازی برق را کاهش دهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
6
پاسخ
صنایع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند
دولت فقط توانایی نقد کردن بدهی وام گیرندگان را دارد
ولی خودش یک سفره پهن کرده رفاقتی....
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
یکی از مشکلات حمایت های نا بجا از برخی صنایع است به اسم خود کفایی، دادن برق ارزان، گاز ارزان بعنوان خوراک پتروشیمی ها و غیره باید متوقف شود . اینها همه رانت هایی است که از جیب مردم نصیب گروهی خاص میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
4
پاسخ
برق چی میخوایم؟ سوپر انقلابی ها وسط مجلس تازه میگن چراغا رو خاااموش کنید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
1
پاسخ
تسهیلات رو میدن به برخی ها و به اسم نیروگاه برق میرن دلار میخرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
1
پاسخ
صنایع ما انرژی، نیروی کار، مواد اولیه، معافیت و کاهش مالیات و ... می‌خواهند ولی نه نوسازی، بهینه‌سازی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و کاهش قیمت دارند و نه بدهی‌های خود به بانک، برق و ... می‌پردازند و نه دلار صادراتی را وارد کشور می‌کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
فقط زورشون به ما می رسه. بدهی برق به 200 هزار تومن برسه، اخطار قطعی برق صادر میشه.
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