دلیل کندی توسعه برق کشور مشخص شد

صنایع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند و تعویق در بازگشت این منابع مالی، بخشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تأخیر مواجه کرده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح آخرین وضعیت صنعت برق کشور، از کاهش ۶۸ درصدی محدودیت‌های تأمین برق در بهار امسال خبر داد و هم‌زمان اعلام کرد بدهی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی صنایع به صنعت برق، بخشی از روند توسعه و سرمایه‌گذاری در شبکه را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش تابناک، در این نشست مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده حول وضعیت تأمین برق در فصل گرم، مدیریت مصرف، توسعه شبکه، وصول مطالبات و مقابله با مصرف‌های غیرمجاز متمرکز بود؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد سیاست صنعت برق در سال جاری بیش از گذشته بر مدیریت هم‌زمان تولید و تقاضا استوار شده است.

محمد اله‌داد با اشاره به عملکرد صنعت برق در ماه‌های گذشته اظهار کرد محدودیت‌های برق در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته وی نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت بار، افزایش آمادگی شبکه، بهبود بهره‌برداری و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف بوده است.

وی با تأکید بر اینکه عبور از اوج بار تابستان صرفاً از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، گفت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت موجود به یکی از ارکان اصلی پایداری شبکه تبدیل شده و در این مسیر از ابزارهای پایش، کنترل و مدیریت هوشمند بهره گرفته شده است.

موضوع مطالبات صنعت برق و اثر آن بر توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفت. مدیرعامل توانیر اعلام کرد در حال حاضر صنایع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند و تعویق در بازگشت این منابع مالی، بخشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با تأخیر مواجه کرده است.

به گفته وی، توسعه صنعت برق تنها به ساخت نیروگاه محدود نیست و بخش قابل توجهی از منابع باید صرف توسعه شبکه انتقال، توزیع، نگهداری تجهیزات و افزایش پایداری زیرساخت‌ها شود؛ موضوعی که نیازمند بازگشت به‌موقع منابع مالی است.

مدیرعامل توانیر به موضوع مصرف‌های خارج از الگو و استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق اشاره کرد و گفت بخشی از فشار وارد بر شبکه ناشی از بارهایی است که خارج از چارچوب مصرف می‌کنند و در این زمینه برنامه‌های نظارتی و مدیریتی در حال اجراست. صنعت برق برای عبور از دوره اوج مصرف، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به همراهی مشترکان در مدیریت مصرف نیاز دارد و استمرار پایداری شبکه بدون مشارکت مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این نشست، رویکرد فعلی صنعت برق بر سه محور توسعه مدیریت هوشمند شبکه، اصلاح الگوی مصرف و تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌ها استوار شده و مسئولان این بخش معتقدند تداوم این مسیر می‌تواند بخشی از فشار ناترازی برق را کاهش دهد.