چین، آمریکا را تحریم کرد

در ادامه تنش‌ها در حوزه‌های تجاری و فن‌آوری بین ۲ اقتصاد بزرگ جهان، جمهوری خلق چین امروز (دوشنبه) تحریم‌های متقابلی را در پاسخ به تشدید محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی به اجرا گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه‌ای رسمی، فهرستی از ۱۰ شرکت آمریکایی فعال در حوزه‌های دفاعی، هوافضا و استخراج مواد معدنی نادر را مشمول ممنوعیت صادرات کالاهای با کاربری دو گانه (دارای مصارف غیرنظامی و نظامی) اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان چینی از هرگونه انتقال اقلام مشمول این مقررات به شرکت‌های یادشده منع شده‌اند و این محدودیت شامل اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر کشورها نیز که قصد انتقال یا تامین کالاهای با منشأ چین را برای این شرکت‌ها داشته باشند، می‌شود.

وزارت بازرگانی چین این اقدام را پاسخی به «اقدام فاحش» دولت آمریکا در افزودن نام شرکت‌های چینی به فهرست موسوم به «شرکت‌های وابسته به ارتش چین» توصیف کرده و آن را در راستای صیانت از امنیت ملی و ایفای تعهدات بین‌المللی از جمله جلوگیری از اشاعه تسلیحات دانسته است.

در اقدامی موازی، وزارت دارایی چین نیز طی بخشنامه‌ای، نهادهای دولتی این کشور را از خرید هرگونه محصول از ۴۶ شرکت آمریکایی از جمله شرکت‌های تسلیحاتی لاکهید مارتین، ریتیون و برخی زیرمجموعه‌های جنرال داینامیکس منع کرد.

این تحولات در حالی روی می‌دهد که کمتر از یک ماه پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفری رسمی به پکن با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود دیدار کرد و ۲ طرف بر ضرورت کاهش تنش‌های تعرفه‌ای تاکید کرده بودند. با این حال، اختلافات در حوزه فناوری و دفاعی بار دیگر روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

اوایل ماه جاری میلادی، وزارت دفاع آمریکا نام شرکت‌های بزرگی چون علی‌بابا، بایدو و خودروساز بی‌وای‌دی را به فهرست تحریمی نهادهای دارای ارتباط با نیروهای نظامی چین افزود که این اقدام مانع از دریافت قراردادهای نظامی آمریکا توسط آنها می‌شود. شرکت بایدو نیز با رد این اتهام، آن را «کاملاً بی‌اساس» خوانده است.

به گزارش یورونیوز اسامی ۱۰ شرکت آمریکایی مشمول محدودیتهای جدید صادراتی چین به شرح زیر اعلام شده است:

- AVEOX (سیمی ولی، کالیفرنیا)

- ردکت هلدینگز (سالتلیکسیتی جنوبی، یوتا)

- تیل درونز (سالتلیکسیتی جنوبی، یوتا)

- IMSAR (اسپرینگویل، یوتا)

- جایا رباتیکس (بریستول، رودآیلند)

- Ball Aerospace & Technologies (برومفیلد، کلرادو)

- Oshkosh Defense (اشکاش، ویسکانسین)

- L۳Harris Maritime Services (نورفک، ویرجینیا)

- ام‌پی متریالز (لاسوگاس، نوادا)

- USA Rare Earth (استیلواتر، اکلاهما)

این شرکت‌های آمریکایی که توسط چین تحریم شده‌اند در حوزه‌های تولید تجهیزات پهپادی، سامانه‌های راداری، رباتیک دریایی، خودروهای نظامی و استخراج مواد معدنی راهبردی فعالیت دارند.