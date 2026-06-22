صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چین، آمریکا را تحریم کرد

در ادامه تنش‌ها در حوزه‌های تجاری و فن‌آوری بین ۲ اقتصاد بزرگ جهان، جمهوری خلق چین امروز (دوشنبه) تحریم‌های متقابلی را در پاسخ به تشدید محدودیت‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی به اجرا گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۸۰۳
| |
1747 بازدید
چین، آمریکا را تحریم کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت بازرگانی چین با صدور بیانیه‌ای رسمی، فهرستی از ۱۰ شرکت آمریکایی فعال در حوزه‌های دفاعی، هوافضا و استخراج مواد معدنی نادر را مشمول ممنوعیت صادرات کالاهای با کاربری دو گانه (دارای مصارف غیرنظامی و نظامی) اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان چینی از هرگونه انتقال اقلام مشمول این مقررات به شرکت‌های یادشده منع شده‌اند و این محدودیت شامل اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر کشورها نیز که قصد انتقال یا تامین کالاهای با منشأ چین را برای این شرکت‌ها داشته باشند، می‌شود.

وزارت بازرگانی چین این اقدام را پاسخی به «اقدام فاحش» دولت آمریکا در افزودن نام شرکت‌های چینی به فهرست موسوم به «شرکت‌های وابسته به ارتش چین» توصیف کرده و آن را در راستای صیانت از امنیت ملی و ایفای تعهدات بین‌المللی از جمله جلوگیری از اشاعه تسلیحات دانسته است.

در اقدامی موازی، وزارت دارایی چین نیز طی بخشنامه‌ای، نهادهای دولتی این کشور را از خرید هرگونه محصول از ۴۶ شرکت آمریکایی از جمله شرکت‌های تسلیحاتی لاکهید مارتین، ریتیون و برخی زیرمجموعه‌های جنرال داینامیکس منع کرد.

این تحولات در حالی روی می‌دهد که کمتر از یک ماه پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفری رسمی به پکن با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود دیدار کرد و ۲ طرف بر ضرورت کاهش تنش‌های تعرفه‌ای تاکید کرده بودند. با این حال، اختلافات در حوزه فناوری و دفاعی بار دیگر روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

اوایل ماه جاری میلادی، وزارت دفاع آمریکا نام شرکت‌های بزرگی چون علی‌بابا، بایدو و خودروساز بی‌وای‌دی را به فهرست تحریمی نهادهای دارای ارتباط با نیروهای نظامی چین افزود که این اقدام مانع از دریافت قراردادهای نظامی آمریکا توسط آنها می‌شود. شرکت بایدو نیز با رد این اتهام، آن را «کاملاً بی‌اساس» خوانده است.

به گزارش یورونیوز اسامی ۱۰ شرکت آمریکایی مشمول محدودیتهای جدید صادراتی چین به شرح زیر اعلام شده است:

- AVEOX (سیمی ولی، کالیفرنیا)

- ردکت هلدینگز (سالتلیکسیتی جنوبی، یوتا)

- تیل درونز (سالتلیکسیتی جنوبی، یوتا)

- IMSAR (اسپرینگویل، یوتا)

- جایا رباتیکس (بریستول، رودآیلند)

- Ball Aerospace & Technologies (برومفیلد، کلرادو)

- Oshkosh Defense (اشکاش، ویسکانسین)

- L۳Harris Maritime Services (نورفک، ویرجینیا)

- ام‌پی متریالز (لاسوگاس، نوادا)

- USA Rare Earth (استیلواتر، اکلاهما)

این شرکت‌های آمریکایی که توسط چین تحریم شده‌اند در حوزه‌های تولید تجهیزات پهپادی، سامانه‌های راداری، رباتیک دریایی، خودروهای نظامی و استخراج مواد معدنی راهبردی فعالیت دارند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین تحریم آمریکا حوزه دفاعی صادرات کالا تسلیحات
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احتمال عقب‌نشینی نمادین اسرائیل از لبنان
بازار جهانی نفت تحت تاثیر نگرانی و ترس!
نمایش تو خالی بودن زاهید والنسیا از سوی کایل دِیک/ گربه سیاه نبود، دیوید تیلور بود!
شروع مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس؛ تدوین سازوکار‌های اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
چین برای سناریوی تحریم آمریکا آماده می‌شود
چین: تحریم‌های جدید آمریکا را تلافی می‌کنیم
مذاکرات ایران-آمریکا بر چه موضوعاتی متمرکز است؟
آمریکا سخن عراقچی درباره معافیت نفتی و آزادسازی پول‌ها را تأیید نکرده است/ مذاکره کنندگان و میانجی‌ها همه راضی بودند!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nD1
tabnak.ir/005nD1