سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است، گفت: «جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از انجام گفت‌و‌گو‌های فشرده درباره اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، عازم میهن است.»

وی افزود: «این گفت‌و‌گو‌ها با تمرکز بر بند‌های ۱، ۵، ۱۰ و ۱۱ متن یادداشت تفاهم، از صبح یکشنبه ۳۱ خرداد در سوئیس (Lake Luzern) شروع شد و تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱ تیر ادامه یافت. بر اساس بیانیه مشترک کشور‌های میانجی (قطر و پاکستان) که با مشورت ایران و آمریکا تنظیم شد، سازوکار‌های اجرایی برای نظارت بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیش‌بینی شد و مقرر گردید گفت‌و‌گو‌ها در سطوح کارشناسی و فنی برای پیشبرد اجرای موثر تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی ادامه یابد.»

بقائی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی، منوط به شروع و تداوم اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است، توافق‌های صورت گرفته در این نشست (به‌ویژه بند ۱ در رابطه با خاتمه جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از طریق ایجاد یک سازوکار کنترل منازعه با مشارکت طرفین و جمهوری لبنان، و نیز بند‌های ۱۰ در رابطه با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و ۱۱ موضوع آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) تسهیل‌کننده روند اجرای تعهدات متقابل خواهد بود.»

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار کرد: «مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.»