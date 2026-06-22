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بقایی: از همه اهرم‌ها برای اجرای تعهدات بهره می‌بریم

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است، گفت: «جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.»
کد خبر: ۱۳۸۰۷۹۳
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بقایی: از همه اهرم‌ها برای اجرای تعهدات بهره می‌بریم

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از انجام گفت‌و‌گو‌های فشرده درباره اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، عازم میهن است.»

وی افزود: «این گفت‌و‌گو‌ها با تمرکز بر بند‌های ۱، ۵، ۱۰ و ۱۱ متن یادداشت تفاهم، از صبح یکشنبه ۳۱ خرداد در سوئیس (Lake Luzern) شروع شد و تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱ تیر ادامه یافت. بر اساس بیانیه مشترک کشور‌های میانجی (قطر و پاکستان) که با مشورت ایران و آمریکا تنظیم شد، سازوکار‌های اجرایی برای نظارت بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیش‌بینی شد و مقرر گردید گفت‌و‌گو‌ها در سطوح کارشناسی و فنی برای پیشبرد اجرای موثر تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی ادامه یابد.»

بقائی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی، منوط به شروع و تداوم اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است، توافق‌های صورت گرفته در این نشست (به‌ویژه بند ۱ در رابطه با خاتمه جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از طریق ایجاد یک سازوکار کنترل منازعه با مشارکت طرفین و جمهوری لبنان، و نیز بند‌های ۱۰ در رابطه با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و ۱۱ موضوع آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) تسهیل‌کننده روند اجرای تعهدات متقابل خواهد بود.»

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار کرد: «مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.»

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