با هدف فراهم آوردن فرصت حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان در مراسم باشکوه تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، مسئولان آموزشی کشور، برنامه‌های آزمون‌های نهایی و سراسری را تعدیل کرده اند و حالا حرف از تلطیف آن است.

اعمال تغییرات در زمان آزمونهای نهایی که بر پایه هماهنگی ستاد عالی آزمون‌ها و اظهارات رسمی مقامات وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش اتخاذ شده، اولویت را به امنیت، آرامش و آمادگی داوطلبان و نیز امکان حضور آنها در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب داده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم یک هفته به تعویق افتاده است. بر این اساس:

- پایه یازدهم: از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵

- پایه دوازدهم: از ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵

این آزمون‌ها به صورت حضوری برگزار خواهند شد و جدول دقیق زمان‌بندی متعاقباً اعلام می‌گردد. مسئولان تأکید دارند که پس از برقراری آرامش، دوره‌های جبرانی و رفع اشکال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا دانش‌آموزان فرصت کافی برای مطالعه داشته باشند و آزمون‌ها پیش از اربعین حسینی به پایان رسد. دیگر آزمونهای داخلی، با مدیریت مدارس در حال انجام است و یا به زودی انجام شده و به پایان می رسد.

امتحانات پایه‌های پایین‌تر نیز بر اساس تقویم اعلام‌شده در جریان است.

کنکور سراسری ۱۴۰۵: مردادماه، زمان قطعی آزمون

سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی کامل، زمان برگزاری کنکور سراسری را نهایی کرده است. آزمون در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. ثبت‌نام این آزمون پیش‌تر در اردیبهشت و خرداد به پایان رسیده است.

تأثیر سوابق تحصیلی: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوابق تحصیلی ۶۰ درصد وزن قطعی در نمره نهایی دارد. این سهم عمدتاً از پایه دوازدهم (با تأثیر مثبت و قابل توجه پایه یازدهم در برخی گروه‌ها) تأمین می‌شود.

هرچند شیوه برگزاری کلاس ها و آزمون ها در این سال تحصیلی نگرانی هایی را به دنبال داشته است، اما در نهایت به تعیین تکلیف نهایی خود نزدیک می شود.

امتحانات تلطیف می شود

همچنین تلطیف امتحانات نهایی دانش آموان از موضوعات مهم دیگری است که اخیرا وزیر آموزش و پرورش به صورت تلویحی آن را مطرح کرده است. کاظمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز نظام آموزشی را فشارهای ناشی از کنکور دانست و گفت: متأسفانه در برخی پایه‌ها، به‌ویژه دوره دوم متوسطه، دانش‌آموزان تحت فشارهای سنگین تحصیلی قرار می‌گیرند و در مواردی این فشارها به آسیب‌های روحی و روانی و حتی افسردگی منجر می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموز نباید در دوران تحصیل خود زیر چنین فشارهایی قرار گیرد. تلاش ما این بوده که بخشی از این فشارها کاهش یابد و به همین منظور در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری‌های گسترده‌ای انجام شد که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشت.

وزیر آموزش و پرورش از پیگیری طرح‌هایی برای اصلاح وضعیت فعلی خبر داد و تصریح کرد: برنامه ما این است که روند امتحانات نهایی و کنکور تسهیل، تلطیف شود تا دانش‌آموز بتواند علاوه بر موفقیت علمی، از دوران تحصیل خود نیز لذت ببرد.

این، بهترین فرصت برای دانش آموزانی است که از فرصت مطالعه استفاده کرده و بتوانند با نتیجه ای بهتر از آزمونها عبور کنند. هر دانش آموزی در چنین شرایطی بتواند میزان بالایی از اطلاعات را دز ذهن داشته باشد، مسیرش برای پیشی گرفتن از دیگران در رتبه و معدل و .... آسان تر و هموارتر از سالهای قبل خواهد بود.