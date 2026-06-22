پزشکیان: بدون وا دادن وارد مذاکرات شدیم

رییس‌جمهور گفت: در روند مذاکراتی که شکل گرفته با عزت و سربلندی و بدون وا دادن وارد شدیم. هر جا هم بخواهند حقوق ما را نادیده بگیرند ما کوتاه نمی‌آییم و سر خم نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در مراسم روز ملی اصناف که صبح امروز(دوشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: با بیان که «تلاش همه جانبه اصناف در آرامش کشور در دوره جنگ تاثیرگذار بود» گفت: دشمن تلاشش این بود که مردم ناراضی شوند و به خیابان بریزند و در عرض سه روز نظام را ساقط کنند، اما غافل بودند که اصناف ما ریشه در آب و خاک این کشور دارند و اجازه این کار را نمی‌دهند.

وی افزود: در روند مذاکراتی که شکل گرفته با عزت و سربلندی و بدون وا دادن وارد شدیم. تمام مواردی که توقع داشتیم در بندها امضا کردیم، هر جا هم خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند ما کوتاه نمی‌آییم و سر خم نخواهیم کرد.

پزشکیان گفت: در این روند که شروع شده لبنان را به خاطر ایران کوتاه آمدند. گشایش‌های خوبی ایجاد شده است. الان بستر برای تجارت و سرمایه گذاری فراهم شده است. امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کنند، آن ها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها سریع‌تر و بهتر شده است.

او افزود: هر پیامی که باعث شکاف و تفرقه شود آب در اسیاب دشمن ریختن است. این تفاهم تا الان وجود نداشته است. رزمندگان افتخار آفریدند و ما باید تلاش کنیم آن‌ها را سربلند کنیم.