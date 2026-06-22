شهباز شریف: مذاکرات پیشرفتهای امیدوارکنندهای داشت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان امروز -دوشنبه-در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الحمدلله، نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد در بورگن اشتوک سوئیس با موفقیت به پایان رسید. مذاکرات در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد و پیشرفتهای امیدوارکنندهای به همراه داشت.»
شهباز شریف «توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، تشکیل کمیته عالی برای نظارت سیاسی و آغاز گفتوگوهای فنی بیشتر» را به عنوان پیشرفتهای حاصلشده در این مذاکرات برشمرد.
او «از رهبری هر دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعهد مستمرشان نسبت به تعامل سازنده تقدیر کرده و از تمامی کشورهای برادر و دوست برای حمایت ارزشمندشان در پیشبرد این روند تاریخی» تشکر کرد.
شریف ضمن تشکر از دولت سوئیس برای تسهیل مذاکرات و میزبانی آن، بهطور ویژه از قطر به دلیل «حمایت حیاتی آن در ایجاد شرایط لازم برای پیشرفت در این مذاکرات» قدردانی کرد.
نخستوزیر پاکستان در ادامه با اشاره به نقش فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارشد پاکستان در تنشزدایی میان دو طرف جنگ و روند مذاکرات گفت: «مایلم ادای احترام ویژهای به فیلد مارشال عاصم منیر داشته باشم که تلاشهای خستگیناپذیر او این مذاکرات را به موفقیت رساند. فداکاری، تعهد و پشتکار او واقعا شایسته تقدیر است که بدون آنها هیچ پیشرفتی حاصل نمیشد.»
او همچنین با قدردانی از تلاشهای محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، همچنین محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان برای موفقیت مذاکرات قدردانی کرد.
نخستوزیر پاکستان تاکید کرد: پاکستان به ایفای نقش صادقانه و صمیمانه خود در پیشبرد گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به راهکاری مسالمتآمیز و پایدار ادامه خواهد داد.
پاکستان و قطر بامداد دوشنبه در بیانیهای مشترک از پیشرفت چشمگیر در تلاشهای دیپلماتیک جاری میان ایالات متحده و ایران خبر دادند؛ این پیشرفتها پس از پایان دور نخست مذاکرات سطح بالا در نشست دریاچه لوسرن در سوئیس حاصل شده است.
هیاتهای ایران و ایالات متحده آمریکا به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا ساعتها گفتوگوی مستقیم در بورگن اشتوک برگزار کردند تا درباره روشهای اجرای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا که در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) امضا شده بود، گفتوگو کنند.