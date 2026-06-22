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حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!

پس از آنکه نظرسنجی تابناک درباره نظر مردم پیرامون تفاهم ایران و آمریکا با ده‌ها هزار مشارکت کننده حکایت از آن داشت که اکثریت مردم آن را به نفع کشور می‌دانند، تابناک طی ساعات اخیر با حمله سنگین سایبری مواجه شد که طی آن صد‌ها هزار رای غیرواقع به این نظرسنجی وارد شد تا نگاه مردم به گونه دیگری جلوه داده شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۸۷
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11284 بازدید
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۱۵۵

حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!

به گزارش تابناک، واقع‌نمایی تعبیری است درباره ایجاد حس واقعی بودن در ذهن مخاطب، حتی اگر آنچه می‌بیند واقعاً رخ نداده باشد؛ اتفاقی که طی ساعات اخیر وب سایت خبری تابناک در یک حمله سایبری سنگین شاهدش بود. نظرسنجی تازه تابناک تحت عنوان «امضای تفاهم ایران و آمریکا در این مقطع را چگونه می‌دانید؟» طی روز‌های اخیر با مشارکت ده‌ها هزار نفر همراه شده بود و اکثریت مشارکت کنندگان گزینه «به نفع کشور می‌دانم» را انتخاب کرده بود، اما این نظرسنجی طی ساعات اخیر شاهد یک حمله سایبری بی‌سابقه بود که باعث شد تعداد مشارکت کنندگان از سیصد هزار یوزر عبور کند و نتایج به شکل عجیبی دستکاری شود.

در این دستکاری که با هدف واقع نمایی و به تعبیر ساده‌تر جعل نظر مردم درباره مذاکرات و تفاهم ایران و آمریکا انجام شده بود، به یک باره گزینه به ضرر کشور می‌دانم از ۲۸ درصد به ۸۴ درصد افزایش یافت تا بدین ترتیب با تکیه بر اعتبار تابناک و همچنین تنوع مخاطبان این رسانه که طیف وسیع و متنوع مردم را در بر می‌گیرد و صرفاً شامل جریان اصول گرا و اصلاح طلب نیست، القاء شود که برآیند عمومی جامعه مخالف با تفاهم رخ داده است.

 

حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!

با توجه به آنکه مبنای شناسایی برای مشارکت در نظرسنجی تابناک، آی پی آدرس مخاطبان است و یک آی پی نمی‌توان دو باره در نظرسنجی رای موثر داد، در این حمله عملاً از چند رنج آی پی استفاده شده و در واقع صد‌ها هزار آی پی درگیر این حمله سایبری بوده که به وضوح اهمیت موثر بودن حمله را برای عاملانش نشان می‌دهد.

این رویکرد خطرناک که هر نظرگاهی خلاف نگاه عده‌ای سوپرانقلابی باید مشمول دستکاری‌هایی از این جنس شود، به شدت نگران کننده است و می‌تواند بر ساحت‌های دیگر تاثیرات منفی عظیم بگیرد و تبدیل به تهدید علیه امنیت ملی شود؛ چرا که وقتی نظرسنجی یک رسانه آنلاین با چند میلیون مخاطب در روز با چنین عملیات‌هایی مواجه شود، قاعدتاً در ابعاد بزرگ‌تر تحرکات به مراتب پیچیده تری برای مهندسی افکارعمومی به قصد جلوه دادن مسائلی رخ خواهد داد که لزوماً برآیند مطالبات جامعه نیست و خواسته عمومی را نمایندگی نمی‌کند.

 

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حمله سایبری تابناک مخاطب نظرسنجی تفاهمنامه آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۳۴
انتشار یافته: ۱۵۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
172
122
پاسخ
زشته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بیش از 95 درصد مردم تابع تصمیمات شورای عالی امنیت ملی هستند و از پزشکیان حرف شنوی دارند. خاطر جمع. این عده معدود و انگشت شمار با صدای بلند و جار و جنجال ساز هم هیچ اهمیتی ندارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
این رویکرد خطرناک که هر نظرگاهی خلاف نگاه عده‌ای سوپرانقلابی باید مشمول دستکاری‌هایی از این جنس شود!
سوپر انقلابی ها حاضرن کل کشور ویران بشه ولی نظر اون ها به کرسی بشینه
تا الان جز برای ضربه زدم به کشور چه کاری کردن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بنده قبلا عرض کرده بودم که نظرسنجی ها باید سخت گیرانه تر باشد مثلا با ورود کد ملی انجام شود
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
14:57
دقیقا درود بر شما البت آمار رسمی بیش از 99درصد مردم هست و ما اکثریت مطلق مردم راضی هستیم از دولت و هر چه انها بگویند میگوییم چشم چون خودمان بهشان رای دادیم
رسول
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
حمله است!!😃160تا نظر هنوز بلاک اند!!!
شیخ حسین محلاتی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
واقعاً زشته تابناک!

چرا دروغ میگی؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
95؟
Reza1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
قطعا اگر این نظرسنجی درست باشد کسانی که آنرا به ضرر کشور میدانند دلال و مفتخور و دلار باز میباشند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
این جماعت من رو یاد استادیوم های کشور های عربی می اندازند استادیوم خالی چند نفر با طبل و بلندگو فقط سروصدا دارند و هیچ خاصیتی برای بازی ندارند و از سوی برخی باشگاه ها حمایت بی خودی می شوند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
چقدر راحت دروغ میگن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
کاسب های جنگ وارد شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
مثل اینکه برداشته شدن تحریم ها خیلی به ضرر این طیف داره تموم میشه اینجوری اومدن پای کار!!!!!!!!!!!!
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
یس
محمد هادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
جالبه اسرائیلی ها و سوپر انقلابی ها هر دو با توافق ایران و آمریکا مخالفن.... العاقل یکفی بالاشاره
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تو رسانه خودتون به شکست مذاکره با این دروغ اذعان کردید
ناشناس
| France |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اینکار ها از سر استیصال است مشخص است کار سایبری ها است ما در بین مردم زندکی می کنیم بیش از ۹۵ درصد مردم طرفدار مذاکره و صلح هستند و نفرت شدیدی نسبت به جنگ طلبان دارند .
هدی طیبب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
95 درصد ساخته ذهن شماست واقعیت چیز دیگری است
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دروغ گفتن به خصوص در عصرکنونی بسیار زشت و باعث بی اعتمادی است خجالت بکشید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگه شما اینقدر زیاد هستین چرا جلیلی رو رئیس جمهور نکردید که مطابق میل تون عمل کنه
چرا گذاشتید پزشکیان رئیس جمهور بشه که حالا مجبور باشین برای عوض کردن نتیجه یک نظرسنجی توی گروه ها تون فراخوان بدید؟؟؟؟
البته حد و اندازه تون مشخص شد... همین 300 تا 400 هزار نفر در کل کشور
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اصلا بگو ۲۰۰ درصد کی ب کیه؟😁
ناشناس
|
Canada
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
304
104
پاسخ
حتما باید به شما حمله بشه متوجه این مهندسیها بشین خیلی وقته خیلیها اینو دارن فریاد میزنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تو اینستاگرام مهندسی نمیشه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
با سیم کارت سفید همه جا هستند . اینستاگرام یوتیوب ایکس و حتی سایتهای خبرگزاری های داخلی . خود تابناک گاهی میبینیم وقتی می‌خواهیم مثبت و منفی بدهیم نمیشه .
شناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
کانادا هوا چطوره؟
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
با آی پی کانادا اظهار فضل می‌کنی؟
اعظم کرمانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دیکتاتور فقط تابناک
م
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
مثل اینکه کانادا سرماش به مغزتم آسیب زده!!!😁
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
74
100
پاسخ
جنایت است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
حذف نظرسنجی برای خفه کردن صدای مردم جنایته!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
35
304
پاسخ
صرفا به مردم اطلاع رسانی شد تا رای دهند و این رای با سیصد هزار رایدهنده جدید از بیم مردم واقعیترین رای مردمی بوده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاع رسانی شد ولی کجا؟ بزارین براتون بگم. کانال های ایتایی که فقط یکیشون یک میلیون و چهارصد هزار نفر ممبر داره. این کانال زمان انتخابات هم نظرسنجی گذاشته بود . طبق نتایج این نظرسنجی دکتر جلیلی قرار بود به طور قطعی رئیس جمهور بشه اونم با ۸۰درصد آرا. کلا این دوستان میخوان از واقعیت فرار کنن نمیدونم چرا نمیفهمن جعل کردن واقعیت رو تغییر نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
117
200
پاسخ
وقتی یک نظر سنجی به قصد تحمیل نظر این چنین دستکاری میشود الباقی جای خود دارد
پاسخ ها
بنده خدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
لایک های نظر تو هم نشون دهنده واقعیتی هست که کودتا چی ها برنمی تابند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همین که از ۴۳۳ تا نظر فقط ۲۲ تاش رو منتشر کردن معلوم میشه چقدر دروغگو هستن این تابناکی ها
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
89
400
پاسخ
منم نظرم اینه به ضرر کشوره..
پاسخ ها
بهار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
زنده باد
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
. مخاطبین معلوم الحال وفاقی شرکت کمیکردند بعد از اطلاع رسانی کانال های انقلابی.انقلابیها شرکت کردندنظر سنجی کاملا درست بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
244
190
پاسخ
مردم پشت دولت باشیییید وگرنه هر کی به هرکی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
92
230
پاسخ
حالا یه نظرسنجی توی تابناک اینقدرها هم مهم نیست که حمله سایبری بشه. من فقط تو چند تا گروه دیدم نوشتن بدوید برید رای بدید اینم شد نتیجه اش
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تابناک جان، بهتره با واقعیت جامعه و مردم مبعوث شد مواجه‌بشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اقا محسن از کدوم کانال اومدی؟ کانال ح.د؟ نظرسنجی انتخابات و یادت رفته؟ آخرش چی شد؟ به خودتون بیاید واقعیتو ببینین
یعقوبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
50
545
پاسخ
موردنظرتون نبود شد حمله سایبری؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دمت گرم,
حنانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
به خدا دیگه حنای شما اصلاحاتیا برای مردم رنگی نداره، دیگه دروغ بسه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
گروهک جلیلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دقیقا
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
همین رو بگو
جانفدا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
احسنت ،گل گفتین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اصلاحاتیها ؟؟؟؟؟

چه کسانی هستند اونوقت این بقول تو اصلاحاتیها؟؟؟؟

نکنه میخواهید قالیباف را اصلاحاتی قالب بکنید؟؟؟

شماها مجبور شدید راهی که اصلاحات قبلا رفت و نذاشتید را برید ولی

دیر امدی ای نگار سرمست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
15
304
پاسخ
میشه تصویر نتیجه نظر سنجی قبل از این حمله را هم قرار دهید.
پاسخ ها
زینبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تا قبل ظهر امروز که لینک تو گروه های انقلابی پخش نشده بود، یک آمار ضعیف به نفع تیم مذاکره کننده بود، اما الان مردم انقلابی کولاک کردند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تصویر قبل از نظر سنجی رو من دارم اگر خواستی آدرس ایمیل بده برات بفرستم اتفاقا تصویرش مربوط به صفحات مجازی یکی از همین سرکردگان جبهه پایداری هستش که برای رای منفی دادن در این نظر سنجی دعوت می کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
من قبل از حمله دیدم حدود ۴۸درصد موافق و ۲۴درصد مخالف تفاهم نامه بودن
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