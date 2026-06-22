حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!

پس از آنکه نظرسنجی تابناک درباره نظر مردم پیرامون تفاهم ایران و آمریکا با ده‌ها هزار مشارکت کننده حکایت از آن داشت که اکثریت مردم آن را به نفع کشور می‌دانند، تابناک طی ساعات اخیر با حمله سنگین سایبری مواجه شد که طی آن صد‌ها هزار رای غیرواقع به این نظرسنجی وارد شد تا نگاه مردم به گونه دیگری جلوه داده شود.

به گزارش تابناک، واقع‌نمایی تعبیری است درباره ایجاد حس واقعی بودن در ذهن مخاطب، حتی اگر آنچه می‌بیند واقعاً رخ نداده باشد؛ اتفاقی که طی ساعات اخیر وب سایت خبری تابناک در یک حمله سایبری سنگین شاهدش بود. نظرسنجی تازه تابناک تحت عنوان «امضای تفاهم ایران و آمریکا در این مقطع را چگونه می‌دانید؟» طی روز‌های اخیر با مشارکت ده‌ها هزار نفر همراه شده بود و اکثریت مشارکت کنندگان گزینه «به نفع کشور می‌دانم» را انتخاب کرده بود، اما این نظرسنجی طی ساعات اخیر شاهد یک حمله سایبری بی‌سابقه بود که باعث شد تعداد مشارکت کنندگان از سیصد هزار یوزر عبور کند و نتایج به شکل عجیبی دستکاری شود.

در این دستکاری که با هدف واقع نمایی و به تعبیر ساده‌تر جعل نظر مردم درباره مذاکرات و تفاهم ایران و آمریکا انجام شده بود، به یک باره گزینه به ضرر کشور می‌دانم از ۲۸ درصد به ۸۴ درصد افزایش یافت تا بدین ترتیب با تکیه بر اعتبار تابناک و همچنین تنوع مخاطبان این رسانه که طیف وسیع و متنوع مردم را در بر می‌گیرد و صرفاً شامل جریان اصول گرا و اصلاح طلب نیست، القاء شود که برآیند عمومی جامعه مخالف با تفاهم رخ داده است.

با توجه به آنکه مبنای شناسایی برای مشارکت در نظرسنجی تابناک، آی پی آدرس مخاطبان است و یک آی پی نمی‌توان دو باره در نظرسنجی رای موثر داد، در این حمله عملاً از چند رنج آی پی استفاده شده و در واقع صد‌ها هزار آی پی درگیر این حمله سایبری بوده که به وضوح اهمیت موثر بودن حمله را برای عاملانش نشان می‌دهد.

این رویکرد خطرناک که هر نظرگاهی خلاف نگاه عده‌ای سوپرانقلابی باید مشمول دستکاری‌هایی از این جنس شود، به شدت نگران کننده است و می‌تواند بر ساحت‌های دیگر تاثیرات منفی عظیم بگیرد و تبدیل به تهدید علیه امنیت ملی شود؛ چرا که وقتی نظرسنجی یک رسانه آنلاین با چند میلیون مخاطب در روز با چنین عملیات‌هایی مواجه شود، قاعدتاً در ابعاد بزرگ‌تر تحرکات به مراتب پیچیده تری برای مهندسی افکارعمومی به قصد جلوه دادن مسائلی رخ خواهد داد که لزوماً برآیند مطالبات جامعه نیست و خواسته عمومی را نمایندگی نمی‌کند.