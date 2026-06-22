همکاری مالی بانک شهر و صنایع نفت(اویک)

توسعه همکاری‌های مالی و حمایت از پروژه‌های کلان صنعت نفت و گاز در دیدار مدیرعامل بانک شهر با مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) تاکید شد.

در راستای تقویت تعاملات میان نظام بانکی و صنایع راهبردی کشور، مدیرعامل بانک شهر با مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این دیدار، ظرفیت‌های گسترده بانک شهر در حوزه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد تأکید قرار گرفت.

دکترسیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با اشاره به توانمندی‌های این بانک در ارائه خدمات نوین بانکی، ابزارهای متنوع تأمین مالی، تسهیلات تخصصی برای پروژه‌های زیرساختی و تجربه همکاری در طرح‌های کلان ملی، بر آمادگی این بانک برای حمایت از پروژه‌های شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت تاکید کرد.

همچنین در این دیدار، بر نقش بانک شهر در توسعه مالی پروژه‌های راهبردی از طریق ابزارهای نوین بانکی، افزایش سرعت گردش مالی در پروژه‌های بزرگ و تسهیل فرآیندهای اعتباری برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی تأکید شد.

در ادامه محمد علی شفیعی سیف آبادی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) گزارشی از فعالیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت در صنعت نفت و گاز ارائه کرد.

شفیعی سیف آبادی با اشاره بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان نظام بانکی و صنعت نفت و گاز، بر استفاده از ظرفیت‌های بانک شهر در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ شرکت اویک تأکید کرد و گفت: درحال حاضر بانک شهر نقش مهمی در حمایت از پروژه‌های کلان اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های کشور و رشد صنایع راهبردی دارد و ما مصمم به افزایش تعاملات با این بانک هستیم.