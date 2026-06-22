انتشار تصاویری از سردار موسوی و شهید طهرانیمقدم
تصاویر دیدهنشده سفر سال ۱۳۶۳ جمعی از نیروهای هوافضا سپاه به سوریه برای آموزش پرتاب موشک اسکاد در روزهایی که ایران هیچ موشکی در اختیار نداشت و امکان خرید آن نیز فراهم نبود، سفری که بعدها به یکی از نقاط آغاز شکلگیری توان موشکی کشور تبدیل شد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر دیدهنشده سفر سال ۱۳۶۳ جمعی از نیروهای هوافضا سپاه به سوریه برای آموزش پرتاب موشک اسکاد در روزهایی که ایران هیچ موشکی در اختیار نداشت و امکان خرید آن نیز فراهم نبود، سفری که بعدها به یکی از نقاط آغاز شکلگیری توان موشکی کشور تبدیل شد.
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