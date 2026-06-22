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حمله ترامپ به نیویورک‌تایمز: خائن است

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های مربوط به ناکامی‌اش در جنگ ایران، روزنامه نیویورک تایمز را به اقدام حقوقی تهدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۹
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حمله ترامپ به نیویورک‌تایمز: خائن است

رئیس‌جمهور آمریکا در حمله جدیدش به رسانه‌ها، روزنامه نیویورک تایمز را به دلیل گزارش تحلیلی‌اش درباره اهداف و نتایج جنگ علیه ایران، به اقدام حقوقی تهدید و پوشش خبری این روزنامه را «خائنانه» توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ واکنش تند ترامپ بعد از انتشار مقاله‌ای در روز یکشنبه با عنوان «پس از حدود چهار ماه جنگ، چه چیزی تغییر کرد؟ تحلیلگران می‌گویند: چیز زیادی تغییر نکرده»، انجام شد.

در این گزارش آمده که آمریکا نه در جنگ و نه در توافق نتوانست اهداف اعلامی‌اش علیه ایران را محقق کند و با استناد به تحلیل کیتلین تالمج، استاد موسسه فناوری ماساچوست و متخصص در مسائل امنیتی خلیج فارس، گفته شده که «تفاهم‌نامه‌ای که میان آمریکا و ایران امضا شد، نتیجه این واقعیت بود که ایالات متحده لقمه بزرگتر از دهانش برداشت». 

ترامپ در واکنش، در چند پست در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، روزنامه نیویورک تایمز را «فاسد و در حال سقوط» توصیف کرد و ادعاها درباره نتایج جنگ علیه ایران از جمله نابودی توان نظامی آن را تکرار کرد. 
او همچنین با مجرم خواندن مسئولان نیویورک تایمز، گفت که «گزارش‌های دروغین و مضحک» این روزنامه را به شکایت چند میلیارد دلاری‌ خود علیه آن اضافه خواهد کرد.

اشاره او به یک شکایت ۱۵ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۲۵ علیه نیویورک تایمز مطرح کرد. محور این شکایت، کتابی با عنوان «بازنده خوش‌شانس: چگونه دونالد ترامپ ثروت پدرش را بر باد داد و توهم موفقیت ایجاد کرد» است که این رسانه، چهار خبرنگار آن و همچنین ناشر را متهم کرده که برای آسیب زدن به کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۴، اظهارات نادرستی درباره او، خانواده‌اش و کسب‌وکارههایش منتشر کرده‌اند.

ترامپ همچنین گفته که این روزنامه به سخنگوی تمام‌عیار حزب دموکرات تبدیل شده؛ اتهامی که روزنامه نیویورک تایمز رد کرد و گفت که این پرونده «بی‌اساس» است و تلاشی برای محدود کردن روزنامه‌نگاری مستقل محسوب می‌شود. این رسانه همچنین تأکید کرده که به انتشار گزارش‌هایش درباره ایران ادامه خواهد داد. 

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