صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بلومبرگ گزارش می‌دهد

پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است

هسته اصلی برنامه امارات، توسعهٔ عظیم بنادر شرقی دیبا، فجیره و خور فکان است که در خارج از تنگه و در ساحل دریای عمان قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۷
| |
30805 بازدید
|
۲۹

پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک به نقل از بلومبرگ، در حالی که جهان در انتظار بازگشایی کامل تنگه هرمز، پس از امضای توافق موقت صلح بین ایران و ایالات متحده است، امارات متحده عربی روی یک برنامه بسیار بلندپروازانه کار می‌کند تا وابستگی خود به این گذرگاه حیاتی را پایان دهد.

تانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، در یک مصاحبه گفت: «ما به سمت وابستگی صفر به تنگه هرمز حرکت می‌کنیم و این صرف‌نظر از باز یا بسته بودن آن است. این تنگه باز خواهد شد و امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفتد، اما ما برنامه جدید را متوقف نخواهیم کرد.

بسته شدن مؤثر تنگه هرمز از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در اواخر فوریه حملات خود به ایران را آغاز کردند، اهمیت حیاتی این آبراهه را برای تأمین جهانی انرژی و سایر کالاها، از کود و هلیوم گرفته تا آلومینیوم، برجسته کرده است. 

امارات پیش‌تر از توانایی خود برای دور زدن نسبی این تنگه بهره برده و با استفاده از یک خط لوله موجود، بخشی از نفت خام خود را از طریق بنادر واقع در ساحل شرقی خود به جریان انداخته است. 

این کشور همچنین در هفته‌های اخیر موفق شده است محموله‌های نفتی را از طریق تنگه هرمز جابه‌جا کند و کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، سیستم شناسایی خود را خاموش کرده‌اند.

به گفته الزیودی، هسته اصلی برنامه امارات، توسعهٔ عظیم بنادر شرقی دیبا، فجیره و خور فکان است که در خارج از تنگه و در ساحل دریای عمان قرار دارند. او افزود که امارات حداقل یک بندر جدید دیگر نیز در همین خط ساحلی خواهد ساخت.

خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند

وی گفت که این طرح با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در خطوط لوله جدید و همچنین شبکه‌های ریلی و جاده‌ای همراه خواهد بود؛ پروژه‌هایی که ارتباط بین بنادر شرقی و میادین نفت و گاز و تأسیسات نفتی کشور را بهبود می‌بخشند.

الزیودی گفت که امارات علاوه بر تسریع در ساخت یک خط لوله دوم که در اواسط ماه مه اعلام شد و مقدار نفت خام قابل صادرات از طریق فجیره را دو برابر می‌کند، به فکر ساخت سومین خط لوله نفتی نیز هست. 

به گفته او، این کشور گزینه‌های بیشتری را برای تضمین صادرات پتروشیمی، گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و سایر محصولات انرژی بررسی می‌کند.

اگرچه وی هزینه و جدول زمانی این پروژه‌ها را ارائه نکرد و گفت که در مرحله برنامه‌ریزی هستند، اما تکمیل آنها احتمالاً به ده‌ها میلیارد دلار نیاز دارد.

او گفت: «جهت‌گیری از قبل وجود دارد و ما در حال انجام تمام مطالعات امکان‌سنجی برای ادامه کار هستیم. در این شرایط سخت، شما همیشه نقاط ضعف خود را شناسایی می‌کنید و روی آنها کار می‌کنید.»

پیش از جنگ، حدود یک پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد و بسته شدن آن با افزایش تورم، بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است.

کاهش وابستگی امارات به این تنگه به هیچ وجه آسان نخواهد بود. خطوط لوله ممکن است در نهایت این کشور عضو سابق اوپک را قادر سازد تمام یا بیشتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود را به بنادر شرقی بفرستد، اما تغییر مسیر سایر کالا‌ها مانند گاز طبیعی مایع و آلومینیوم دشوارتر خواهد بود.

علاوه بر این، امارات برای واردات خود به شدت به بنادر خلیج‌فارس خود مانند جبل‌علی - بزرگترین مرکز کانتینری جهان در خارج از آسیا - وابسته است. حمل کالا با کامیون از بنادر شرقی به شهر‌های بزرگ مانند دبی و ابوظبی پرهزینه‌تر خواهد بود.

الزیودی گفت که این هزینه‌ها با توسعهٔ بزرگ خطوط ریلی جبران خواهد شد و هر دو بندر جبل‌علی و بندر خلیفهٔ ابوظبی، به عنوان مراکز اصلی توزیع مجدد باقی خواهند ماند.

امارات در حال حاضر یک پایانه صادرات گاز طبیعی مایع در داخل خلیج‌فارس اداره می‌کند. این کشور در حال ساخت پروژه دیگری نیز در خلیج فارس است که ظرفیت صادراتی آن را بیش از دو برابر خواهد کرد.

حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران - که تهران را بر آن داشت تا به سایر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس حمله کند - شوکی بی‌سابقه برای کشوری بود که اقتصاد خود را بر پایه تجارت آزاد و کشتیرانی بنا نهاده و پناهگاهی از جنگ‌های خاورمیانه بوده است. 

ایران نزدیک به ۳۰۰۰ پهپاد و موشک بالستیک به سمت امارات شلیک کرد که بیش از هر کشور دیگری بود. اگرچه اکثریت قریب‌به‌اتفاق آنها رهگیری شدند، اما برخی به تأسیسات حیاتی انرژی و بنادر از جمله فجیره در ساحل شرقی آسیب رساندند.

امارات تا حدی بسته شدن تنگه هرمز را با افزایش واردات محموله‌های کانتینری از طریق خور فکان و صادرات نفت از فجیره جبران کرده است. خط لوله موجود با ظرفیت ۱٫۵ میلیون بشکه در روز از میادین نفتی به بندر فجیره، به عنوان یک شریان حیاتی عمل کرد.

الزیودی گفت که حمل و نقل هوایی نقش مهمی در جابه‌جایی بسیاری از کالا‌ها ایفا کرد - هرچند با هزینه‌ای بسیار بیشتر از حمل و نقل دریایی. همچنین رویه تحویل و ترخیص کالا در بنادر کشور‌هایی مانند مصر و هند نیز مورد استفاده قرار گرفت.

امارات که بر اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد خود تأکید دارد، همواره اعلام کرده است که ایران باید آن را بازگشایی کرده و اجازه عبور آزاد را بدهد. این کشور به همراه ایالات متحده، اروپا و سایر کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، در برابر استدلال ایران مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حتی پس از پایان جنگ نیز می‌تواند عوارض عبور دریایی دریافت کند، مقاومت می‌کند.

امارات در بیانیه‌ای این هفته اعلام کرد: «جریان بی‌وقفه تردد از طریق تنگه هرمز» برای «پیشبرد امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و جهانی» حیاتی است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات متحده عربی تنگه هرمز بسته شدن تنگه هرمز جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا جنگ رمضان ایران
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنده‌ها و بازنده‌های توافق ایران و آمریکا
اعراب خلیج فارس خود را با وضعیت عادی جدید تطبیق می‌دهند/ «تنگه هرمز» معادلات آینده را تعیین می‌کند
دریای سرخ ناامن شود صادرات ۵ میلیون بشکه نفت عربستان مختل می‌شود/ پروژه‌های جاه طلبانه سعودی تعطیل شد
جدایی امارات از اوپک و تأثیر آن بر بازار نفت؛ اقدامی که قیمت نفت را به نفع آمریکا کاهش می‌دهد
نکته‌ای درباره محکوم کردن حمله به امارات توسط پاکستان؛ اصل ماجرا را چرا نمی‌بینید؟
تنگه هرمز ۲ ماه بسته بماند آسیب ماندگار بر اقتصاد جهانی خواهد داشت/ ۵ سال طول می‌کشد تولید نفت به شرایط عادی بازگردد
ایران به مرکزیت دریایی و بندری امارات و اسرائیل خاتمه داد؛ بنادر عربستان و قطر جایگزین شدند
«سوآپ» می‌تواند اعراب خلیج فارس را از تنگه هرمز بی نیاز کند!/ کویت، بحرین و قطر عملاً از بازار جهانی قطع شده‌اند
پیشنهاد چهارگانه برای خروج از بحران تنگه هرمز؛ سازوکار حقوقی برای عوارض و جبران خسارت جنگ علیه ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۷۱
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
104
79
پاسخ
خط لوله ات را میزنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگر اونم ی زمانی بخواد بزنه چطور؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگر بزنیم، اونها هم حتما اهدافی در داخل خاک ایران رو میزنند. بمباران قبلی جزایر سیری و لاوان را که توسط جنگنده های امارات انجام شد،فراموش نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
امارات هم وایمیسه تماشا میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
42
128
پاسخ
به این میگن عقل سلیم در جهت منافع ملی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
عقل سلیم میگه با کشوری که همسایت هستش و چندین برابر کشور خودت وسعت داره در نیفتی و هواش رو داشته باشی متاسفانه حاکمان ابوظبی عملا شدن عمله اسرائیل و آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
18
53
پاسخ
حالا شروع کنین ببینین چی میشه
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
66
39
پاسخ
خرجش دو تا پهپاد هستش . حالا تو خرجات رو بکن . ببنیم اصلا تو تکمیل پروژه اصلا امارات هنوز هست یا نه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
26
پاسخ
ایران 3000 موشک و پهپاد به امارات زد ؟؟ این آمار رو از کجا میارید ؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
21
76
پاسخ
اونجا در حال ساخت و ما از لوله های زنگ زده چند ده سال پیش هنوز استفاده میکنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
25
79
پاسخ
مثل روز مشخص بود که این کار رو می کنه . همه ی کشورها به جز عراق تنگه هرمز را دور خواهند زد و بعد ایران می مونه و تنگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اگه به همین راحتی بود که تا الان هزار بار میکردن. به همین راحتی ها هم نیست علی آقا. آدم عاقل تمام تخم مرغاشو توی یه سبد نمیزاره.
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
عراق هم مشغول رایزنی با ترکیه و سوریه است برای دور زدن تنگه هرمز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
54
41
پاسخ
به هیچ وجه جایگزین مسیر کشتی رانی نیست. هزینه های انتقال نفت از طریق لوله بالا و پیچیده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
62
36
پاسخ
هر کاری هم که بکنه در تیررس غیور مردان و بالستیک قرار دارد
رضا کمالیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
32
26
پاسخ
بندر جبل علی را چه میکنی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
کارشناس اعظم رضا کمالیان
ایشون همه‌چی رو میدونه ولی اونا که کشورشونه نمیدونن!!!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nCR
tabnak.ir/005nCR