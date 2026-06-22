قیمت طلا در بازار امروز یکم تیرماه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد صعود قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با ۴۴ دلار افزایش نسبت به روز گذشته با ۴۲۰۰ (چهار هزار و دویست) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به 16 میلیون و 55 هزار و 700 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد به ۶۹ میلیون و 550 هزار تومان رسید‌.