صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا در بازار امروز یکم تیرماه

قیمت طلا ۱۸ عیار افت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۶
| |
9762 بازدید
|
۳
قیمت طلا در بازار امروز یکم تیرماه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد صعود  قیمت طلا   ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با ۴۴ دلار افزایش نسبت به روز گذشته با ۴۲۰۰ (چهار هزار و دویست) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به 16 میلیون و 55 هزار و 700 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد به ۶۹ میلیون و 550 هزار تومان رسید‌.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا بازار طلا خرید و فروش طلا طلای ۱۸ عیار  طلای 18 عیار
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ریزش قیمت طلا تا کجا ادامه دارد؟!
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۳ خرداد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا امروز ۴ مهرماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۷ خرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۱ خرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۴ مرداد
قیمت طلای جهانی در قله ماند+ اعلام قیمت
قیمت طلا و سکه، امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۴ مرداد
قیمت جهانی طلا امروز یکم مهر ماه
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۳۱ تیر
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷ مرداد
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۴
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت
توافق تجاری آمریکا و چین: زلزله در بازار طلا
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
2
پاسخ
چرا این همه منفی طلا ونقره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بزودی قیمت طلا و ارز و خودرو به یک سوم قیمت فعلی می‌رسد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
6
پاسخ
دولت قیمت اصل طلا رو آورده پایین اما کارمزد و اجرت و ...برده بالا،،طلا نسبت به قبل گرانتر هست موقع خرید اما فروشنده موقع فروش ضرر می‌کنه،،دولت با دستکاری در حال ضرر ساختگی برای مردمی،،خسته نباشید به دولت که می‌تونه از جیب مردم سود کنه اما به مردم پولی نده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nCQ
tabnak.ir/005nCQ