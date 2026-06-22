شروع مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس؛ تدوین سازوکارهای اجرای تفاهمنامه اسلامآباد
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، مذاکرات فنی ایران و آمریکا از امروز دوشنبه اول تیرماه به منظور تدوین سازوکارهای اجرای تفاهمنامه اسلام آباد آغاز میشود.
قرار است گفتوگوهای فنی در سوئیس در طول هفته ادامه یابد.
ریاست هیات ایران در مذاکرات فنی بر عهده کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه است.
به گزارش تابناک، با پایان جلسه اول مذاکرات مقامهای ارشد آمریکا و ایران در روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، هیئت ایرانی محل مذاکرات را ترک کرد.
قطر و پاکستان، میانجیگران این توافق، ساعاتی پیش در بیانیهای مشترک اعلام کردند که «اولین جلسه گفتوگوهای سطح بالا در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد در بورگناشتوک سوئیس به پایان رسید.»
در این بیانیه آمده است که «گفتوگوهای فنی در بقیه هفته در تمام موارد در تفرجگاه بورگناشتوک ادامه خواهد یافت.»
بنابر اعلام میانجیها ایران و آمریکا بر سر نقشه راه رسیدن به توافق نهایی به تفاهم رسیدهاند روندی ظرف ۶۰ روز آینده باید به سرانجام برسد.
در بیانیه مشترک قطر و پاکستان آمده است که بر سر سازوکاری برای پایان دادن به جنگ در لبنان هم تفاهم شده است.
میانجیها همچنین گفتند تهران و واشنگتن پذیرفتهاند یک «خط ارتباطی» برای جلوگیری از بروز حوادث و سوءتفاهم در تنگه هرمز ایجاد کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از «پیشرفت چشمگیر» در مذاکرات سوئیس خبر داد.
او نوشت: «تحریم صادرات نفت و پتروشیمی ایران تعلیق شد و محاصره دریایی پایان یافت.» عراقچی اضافه کرد که برخی داراییهای مسدودشده ایران هم آزاد شده است.
به گزارش تابناک، براساس گزارش کمیته رسانه هیئت مذاکره کننده «میناب ۱۶۸» نکات مهم و توافقات انجام شده طبق بیانیه پایانی پس از پایان گفتوگوهای بورگن اشتوک که توسط کشورهای میانجی قطر و پاکستان صادر شد، به شرح زیر است؛
۱- با فشار هیئت مذاکره کننده ایرانی از عصر شنبه، پایان جنگ به صورت شکننده در لبنان فعلا حفظ شده است که برای تثبیت آن سازوکار نظارتی با عنوان «واحد کنترل منازعه» با حضور ایران ایجاد میشود. با این سازوکار در حقیقت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی وارد معادلات امنیتی لبنان میشود درحالی که در ماههای اخیر، آمریکاییها تلاش زیادی کردند تا ایران را از معادلات لبنان حذف کنند. همچنین رژیم اشغالگر قدس هیچ جایگاهی در این سازوکار ندارد.
۲- در بحث مدیریت تنگه هرمز برای ضمانت بازگشایی به مرور تنگه، مقرر شده خط تماسی ایجاد شود تا در صورت اشکال در اجرا با ایران تماس بگیرند و مشکل خود را منتقل کنند. این اتفاق به معنای تثبیت سیادت ایران در تنگه هرمز است.
۳- کارگروههای سه گانه هستهای، تحریمها و نظارت که براساس این بیانیه تشکیل میشوند، کار خود را پس از شروع اجرای بند ۱۳ یادداشت تفاهم یعنی توقف آتش در همه جبههها به خصوص لبنان، آغاز رفع محاصره دریایی، آغاز آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و صدور اسقاطیه (رفع) تحریمهای نفتی، پتروشیمی و مشتقات آغاز خواهند کرد. در حقیقت پیش از اجرای بند ۱۳، جمهوری اسلامی وارد مذاکره مرحله نهایی نمیشود.
۴- در این دور از گفت و گوها، یادداشت تفاهم اجرای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران نیز میان ایران و قطر به امضای دوکشور رسید.
۵- در جریان گفتوگوهای سوئیس همچنین براساس بند ۱۰ یادداشت تفاهم، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا، اسناد رفع تحریمهای نفتی، پتروشیمی و مشتقات را به مدت ۶۰ روز صادر کرد. این به معنای آن است که ایران میتواند به صورت رسمی به مشتریان خود نفت بفروشد و پول آن را در سازوکارهای رسمی بانک مرکزی دریافت کند.