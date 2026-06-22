مذاکرات ایران-آمریکا بر چه موضوعاتی متمرکز است؟

سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد:مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا ساعت 21 به وقت محلی در سوئیس برگزار شد. هیئت ایرانی وارد سوئیس شده و هیئت آمریکایی نیز در این کشور حضور دارد.

رسانه‌های خارجی این مذاکرات را «آزمونی حساس» برای صلح توصیف کرده‌اند. تحلیلگران بر این باورند که با توجه به شرایط کنونی، روند گفت‌وگوها ممکن است با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو شود.

شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده است که اگر ایران و آمریکا به صورت مستقیم با یکدیگر دیدار کنند، این نخستین ملاقات رو در رو میان دو طرف از زمان امضای تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای خواهد بود.

شبکه الجزیره قطر نیز گزارش داده است که مقامات آمریکایی، نمایندگان ایران و میانجی‌هایی از جمله قطر و پاکستان در این مذاکرات حضور دارند. در شرایطی که تنش‌ها همچنان بالاست، این گفت‌وگوها به عنوان «آزمونی حساس» تلقی می‌شود که مشخص خواهد کرد آیا ابزارهای دیپلماتیک می‌توانند به کنترل تنشها کمک کرده و از افزایش دخالت امریکا در منطقه جلوگیری کند یا نه.

به گزارش سی‌ان‌ان، مذاکرات احتمالاً بر دو محور اصلی متمرکز خواهد بود؛ وضعیت لبنان و تنگه هرمز.

این گزارش می‌افزاید که ایران بارها تأکید کرده است در صورت ادامه حملات مرگبار اسرائیل به لبنان، دیگر وارد مذاکره با آمریکا نخواهد شد.

یک مقام ایرانی به سی‌ان‌ان گفته است که این موضوع مهم‌ترین نگرانی هیئت مذاکره‌کننده ایران به شمار می‌رود و تهران معتقد است تا زمانی که مسئله لبنان حل نشود، مرحله بعدی مذاکرات آغاز نخواهد شد.

تنگه هرمز نیز یکی دیگر از محورهای اصلی میان دو طرف است. تنها یک روز پیش از مذاکرات، ایران اعلام کرد به دلیل نقض بند اول تفاهم نامه با حمله اسراییل به لبنان ، که آن را به آمریکا مرتبط می‌داند، تصمیم به بستن تنگه هرمز گرفته است؛

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز بیستم ماه جاری در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، واشنگتن ممکن است برای جبران هزینه‌هایی که به گفته او برای «حفاظت» از خاورمیانه متحمل شده است، دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را بررسی کند.

در همین حال، آتش‌بس در جبهه لبنان که یکی از خواسته‌های ایران برای امضای تفاهم‌نامه به شمار می‌رود، همچنان با مشکلاتی مواجه است. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است که نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به ارتش این کشور دستور آتش‌بس در لبنان را داده‌اند، اما نیروهای اسرائیلی هنوز از مناطقی که در جنوب لبنان در اختیار دارند عقب‌نشینی نکرده‌اند. همچنین طی دو روز گذشته، ارتش اسرائیل بیش از 300 هدف حزب‌الله را هدف قرار داده و نزدیک به 100 نیروی این گروه را کشته است.

بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل و حزب‌الله پیش‌تر با اجرای آتش‌بس از ساعت 16 روز نوزدهم ماه جاری میلادی (29 خرداد) موافقت کرده بودند، اما این توافق به شکل مؤثر اجرا نشد. مقام‌های امنیتی لبنان اعلام کردند که اسرائیل تنها در نخستین ساعت پس از آغاز آتش‌بس، بیش از 12 حمله هوایی به جنوب لبنان انجام داده است.

چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا چگونه خواهد بود؟ روزنامه واشنگتن پست معتقد است مجموعه رویدادهای پرتنشی که به این مذاکرات منتهی شده، نشان‌دهنده دشواری‌های فراوان در مسیر پیش رو است. هیچ‌یک از طرفین تمایلی به شکست کامل روند صلح ندارند، اما دیپلمات‌ها تأکید می‌کنند که هر گام رو به جلو با چالش‌ها، تردیدها و سوءظن‌هایی قابل توجه همراه خواهد بود.