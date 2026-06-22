شگفتی از تصویر منتشرشده درباره مذاکرات!
آنها فقط تصمیمگیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۳| |
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به گزارش تابناک؛ تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در پستی نوشت: این واقعاً شگفتآور است. نخستوزیر قطر و معاون رئیسجمهور آمریکا نهتنها در حال مذاکره درباره توافق هستند، بلکه شخصاً پشت لپتاپ نشستهاند و متن توافق را تایپ میکنند.
او یادآور شد: آنها فقط تصمیمگیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.
تصویری که از محل مذاکرات منتشر شده، نشاندهنده سطح بالای درگیری مستقیم مقامهای ارشد در جزئیات فنی و حقوقی توافق است.
این وضعیت نشان میدهد طرفها تلاش دارند روند رسیدن به توافق را با سرعت و تمرکز بیشتری پیش ببرند.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
قطر در حال چانه زنی است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
خدا رو شکر اقای ونس جواب صبوریش رو در برابر اقدام هیجانی ترامپ(جنگ بی توجیه) گرفت و الان داره با عقل که شایسته یه سیاستمداره ( نه املاکی ها و بنگاهدارها) داره مشکل رو حل میکنه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱