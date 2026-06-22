شگفتی از تصویر منتشرشده درباره مذاکرات!

آن‌ها فقط تصمیم‌گیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.

به گزارش تابناک؛ تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در پستی نوشت: این واقعاً شگفت‌آور است. نخست‌وزیر قطر و معاون رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها در حال مذاکره درباره توافق هستند، بلکه شخصاً پشت لپ‌تاپ نشسته‌اند و متن توافق را تایپ می‌کنند.

او یادآور شد: آن‌ها فقط تصمیم‌گیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.

تصویری که از محل مذاکرات منتشر شده، نشان‌دهنده سطح بالای درگیری مستقیم مقام‌های ارشد در جزئیات فنی و حقوقی توافق است.

این وضعیت نشان می‌دهد طرف‌ها تلاش دارند روند رسیدن به توافق را با سرعت و تمرکز بیشتری پیش ببرند.