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شگفتی از تصویر منتشرشده درباره مذاکرات!

آن‌ها فقط تصمیم‌گیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۴۳
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9537 بازدید
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۷

به گزارش تابناک؛ تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در پستی نوشت: این واقعاً شگفت‌آور است. نخست‌وزیر قطر و معاون رئیس‌جمهور آمریکا نه‌تنها در حال مذاکره درباره توافق هستند، بلکه شخصاً پشت لپ‌تاپ نشسته‌اند و متن توافق را تایپ می‌کنند.

او یادآور شد: آن‌ها فقط تصمیم‌گیرندگان سیاسی نیستند، بلکه خودشان در حال انجام کارهای اجرایی و نگارش متن هستند.

تصویری که از محل مذاکرات منتشر شده، نشان‌دهنده سطح بالای درگیری مستقیم مقام‌های ارشد در جزئیات فنی و حقوقی توافق است.

این وضعیت نشان می‌دهد طرف‌ها تلاش دارند روند رسیدن به توافق را با سرعت و تمرکز بیشتری پیش ببرند.

شگفتی از تصویر منتشرشده درباره مذاکرات!

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تریتا پارسی مذاکرات ایران و آمریکا قطر ونس نخست وزیر قطر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
19
پاسخ
قطر در حال چانه زنی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمیگیره،،،هر کسی فکر منافع کشور خودش هست،فقط خودش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
میدونی جرا اینقدر برای ما چانه میزنه؟ ندونی بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
14
33
پاسخ
خدا رو شکر اقای ونس جواب صبوریش رو در برابر اقدام هیجانی ترامپ(جنگ بی توجیه) گرفت و الان داره با عقل که شایسته یه سیاستمداره ( نه املاکی ها و بنگاهدارها) داره مشکل رو حل میکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
عاقل باشیم ،آنها هر دو آمریکایی و فقط فکر منافع آمریکا هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس11:59 نظر شما درسته ولی خود شیفتگی ودیوانگی ترامپ حد ومرز نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اینا ادامه همون پازله . بدون اینهمه خسارت هم میتونستیم همین توافق و بکنیم.
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