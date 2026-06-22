وب‌سایت «تایمز اسرائیل» در گزارشی با ادبیاتی انتقادی و تند، وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی را «فاجعه‌بار» توصیف و اذعان کرد ایران در تقابل با آمریکا و اسرائیل پیروز شد.

تایمز اسرائیل: ایران مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شد

وب‌سایت «تایمز اسرائیل» در تحلیلی از تحولات اخیر، صراحتاً اعلام کرد که «ایران در تقابل با آمریکا و اسرائیل به پیروزی دست یافته است».

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این وب‌سایت عنوان داشت که وضعیت اسرائیل در شرایطی «هولناک» قرار دارد؛ به گونه‌ای که عملاً از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده هدایت می‌شود.

این رسانه افزود، کابینه کنونی تنها «روی کاغذ» وجود دارد و فاقد قدرت تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت مستقل است.

پیشتر نیز «یوسی یهوشع»، تحلیلگر روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت، با ابراز نگرانی عمیق از آینده، هشدار داد که وقایع کنونی در لبنان تنها آغاز ماجراست.

وی نوشت: «اگر این روند ادامه یابد، فردا خواستار آتش‌بس در غزه خواهند شد و پس از آن فعالیت‌های ما در کرانه باختری نیز محدود خواهد شد.

در خاورمیانه، عقب‌نشینی از آزادی عمل، اکنون به یک رویه تثبیت‌شده تبدیل شده است؛ و این همان "پیروزی استراتژیکی" است که ایران به دنبال آن است.»