صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ ۳ نفر در تصادف آتشین دو پژو

جانشین پلیس راه فراجا از وقوع تصادف رخ به رخ و مرگبار دو دستگاه پژو پارس در محور یزد ـ مشهد خبر داد و احتمال افزایش آمار جان‌باختگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۳۲
| |
1475 بازدید
مرگ ۳ نفر در تصادف آتشین دو پژو

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: در یک حادثه که در ساعت ۰۴:۳۳ بامداد روز یکم تیرماه ۱۴۰۵ در کیلومتر ۶۰ محور یزد – مشهد رخ داد، ۲ دستگاه سواری پژو پارس که یکی در مسیر یزد به مشهد (مقصر) و دیگری در مسیر مشهد به شیراز در حال تردد بودند، به صورت رخ‌ به‌ رخ با یکدیگر برخورد کردند. شدت برخورد به حدی بود که هر دو خودرو دچار حریق شدند.

وی افزود: در این سانحه تاکنون ۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند و یک نفر نیز مصدوم شده است. بر اساس بررسی‌های اولیه، ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو پارس مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) در میان شعله‌های آتش جان باختند و یک نفر دیگر از سرنشینان پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز نیز فوت کرد. همچنین تنها مصدوم حادثه یک خانم از سرنشینان خودروی پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز است که برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به بررسی‌های کارشناسی درباره علت وقوع این حادثه گفت: علت تصادف انحراف به چپ ناشی از خواب‌آلودگی راننده پژو پارس در مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) اعلام شده است. راننده پس از دست دادن تمرکز و خروج از مسیر مجاز حرکت وارد خط عبور مقابل شده و برخوردی مرگبار را رقم زده است.

وی ادامه داد: در جریان بررسی صحنه حادثه یک گوشواره نوزاد در داخل خودروی مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) کشف شده و به همین دلیل احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان این حادثه وجود دارد که موضوع همچنان در دست بررسی است.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: راننده فوت‌شده و سرنشین خانم مصدوم خودروی پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز از اتباع مجاز هستند.

خواب‌آلودگی ؛ یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه خواب‌آلودگی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور است، اظهار داشت: پلیس بارها و در طول سال‌های گذشته به رانندگان هشدار داده است که از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند، اما متأسفانه همچنان شاهد وقوع حوادث تلخی هستیم که ریشه اصلی آنها خطاهای انسانی است.

وی افزود: با توجه به گرمای هوا و افزایش تقاضای سفر در ساعات خنک‌تر شبانه‌روز، به‌ویژه در بازه زمانی ساعت ۱ تا ۶ بامداد، احتمال بروز خواب‌آلودگی و کاهش تمرکز رانندگان افزایش می‌یابد. از رانندگان درخواست می‌کنیم در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، حتماً در محل‌های امن حاشیه راه توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند، چرا که تنها چند ثانیه غفلت ناشی از خواب‌آلودگی می‌تواند به وقوع حوادثی جبران‌ناپذیر منجر شود.

سرهنگ محبی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ رانندگی تنها به بیان شعارها محدود نمی‌شود فرهنگ صحیح رانندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که رانندگان در عمل به قوانین و مقررات پایبند باشند. رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، استراحت کافی پیش از سفر و توقف در نخستین نشانه‌های خستگی، از ساده‌ترین اما مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از چنین حوادثی است.

وی تأکید کرد: در این حادثه تلخ، افرادی جان خود را از دست داده‌اند که هیچ نقشی در وقوع تصادف نداشته‌اند و تنها به دلیل یک خطای انسانی قربانی شده‌اند. از این رو هر راننده باید مسئولیت حفظ جان خود، سرنشینان خودرو و سایر کاربران راه را جدی بگیرد و با رعایت قوانین، از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تصادف مرگبار خواب آلودگی رانندگی آتش
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nBs
tabnak.ir/005nBs