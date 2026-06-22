مرگ ۳ نفر در تصادف آتشین دو پژو
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: در یک حادثه که در ساعت ۰۴:۳۳ بامداد روز یکم تیرماه ۱۴۰۵ در کیلومتر ۶۰ محور یزد – مشهد رخ داد، ۲ دستگاه سواری پژو پارس که یکی در مسیر یزد به مشهد (مقصر) و دیگری در مسیر مشهد به شیراز در حال تردد بودند، به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کردند. شدت برخورد به حدی بود که هر دو خودرو دچار حریق شدند.
وی افزود: در این سانحه تاکنون ۳ نفر جان خود را از دست دادهاند و یک نفر نیز مصدوم شده است. بر اساس بررسیهای اولیه، ۲ نفر از سرنشینان خودروی پژو پارس مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) در میان شعلههای آتش جان باختند و یک نفر دیگر از سرنشینان پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز نیز فوت کرد. همچنین تنها مصدوم حادثه یک خانم از سرنشینان خودروی پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز است که برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به بررسیهای کارشناسی درباره علت وقوع این حادثه گفت: علت تصادف انحراف به چپ ناشی از خوابآلودگی راننده پژو پارس در مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) اعلام شده است. راننده پس از دست دادن تمرکز و خروج از مسیر مجاز حرکت وارد خط عبور مقابل شده و برخوردی مرگبار را رقم زده است.
وی ادامه داد: در جریان بررسی صحنه حادثه یک گوشواره نوزاد در داخل خودروی مسیر یزد ـ مشهد (مقصر) کشف شده و به همین دلیل احتمال افزایش تعداد جانباختگان این حادثه وجود دارد که موضوع همچنان در دست بررسی است.
سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: راننده فوتشده و سرنشین خانم مصدوم خودروی پژو پارس مسیر مشهد ـ شیراز از اتباع مجاز هستند.
خوابآلودگی ؛ یکی از مهمترین عوامل تصادفات مرگبار در جادههای کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه خوابآلودگی همچنان یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در جادههای کشور است، اظهار داشت: پلیس بارها و در طول سالهای گذشته به رانندگان هشدار داده است که از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، سرعت غیرمجاز و سبقتهای خطرناک پرهیز کنند، اما متأسفانه همچنان شاهد وقوع حوادث تلخی هستیم که ریشه اصلی آنها خطاهای انسانی است.
وی افزود: با توجه به گرمای هوا و افزایش تقاضای سفر در ساعات خنکتر شبانهروز، بهویژه در بازه زمانی ساعت ۱ تا ۶ بامداد، احتمال بروز خوابآلودگی و کاهش تمرکز رانندگان افزایش مییابد. از رانندگان درخواست میکنیم در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، حتماً در محلهای امن حاشیه راه توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند، چرا که تنها چند ثانیه غفلت ناشی از خوابآلودگی میتواند به وقوع حوادثی جبرانناپذیر منجر شود.
سرهنگ محبی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ رانندگی تنها به بیان شعارها محدود نمیشود فرهنگ صحیح رانندگی زمانی معنا پیدا میکند که رانندگان در عمل به قوانین و مقررات پایبند باشند. رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، استراحت کافی پیش از سفر و توقف در نخستین نشانههای خستگی، از سادهترین اما مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از چنین حوادثی است.
وی تأکید کرد: در این حادثه تلخ، افرادی جان خود را از دست دادهاند که هیچ نقشی در وقوع تصادف نداشتهاند و تنها به دلیل یک خطای انسانی قربانی شدهاند. از این رو هر راننده باید مسئولیت حفظ جان خود، سرنشینان خودرو و سایر کاربران راه را جدی بگیرد و با رعایت قوانین، از تکرار چنین حوادث ناگواری جلوگیری کند.