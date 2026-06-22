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اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا

سخنگوی ستاد وداع، تدفین و تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: به درخواست مکرر مردم عراق تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۶
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اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا

به گزارش تابناک؛نخستین نشست خبری سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، صبح امروز دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در رواق کشوردوست تهران آغاز شد و ایمان عطارزاده، سخنگوی این ستاد، ضمن تسلیت ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و قرائت تقریظ رهبر شهید بر کتاب «پنجره‌های تشنه» که نشان‌دهنده ارادت عمیق ایشان به حضرت سیدالشهدا(ع) بود، جزئیات کامل برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین این رهبر شهید را اعلام کرد و تأکید نمود که عنوان این مراسم بزرگ «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار آن «باید برخاست» و نماد آن «مشت گره‌کرده» است که برگرفته از پیام رهبر معظم انقلاب درباره حالت پیکر مطهر شهید پس از شهادت بوده و در فضای بین‌المللی و کشورهای عربی نیز شعار «قوموا لله» برای آن در نظر گرفته شده است.

 وی همچنین با اشاره به فاصله بیش از صد روزه از شهادت تاکنون، تصریح کرد که مقدمات تشییع از روزهای نخست و در زمان مسئولیت شهید لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی آغاز شده و حتی اقدامات اجرایی در مصلای تهران فراهم آمده بود، اما به دلیل شرایط جنگی و حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی-آمریکایی و با اولویت حفظ سلامت، امنیت و ایمنی مردم، زمان برگزاری به تعویق افتاد و طی چند نوبت، با بررسی تمام جوانب و استفاده از تجارب پیشین، نهایتاً زمان نهایی برای میزبانی شایسته از عاشقان داخلی و خارجی تعیین شد که بر اساس آن، مراسم وداع از روز شنبه سیزدهم تیرماه مصادف با نوزدهم محرم‌الحرام به مدت دو روز در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود و نماز بر پیکر مطهر در شهرهای تهران، قم و مشهد اقامه خواهد شد که جزئیات تکمیلی آن متعاقباً اعلام می‌گردد.

 سپس روز دوشنبه پانزدهم تیرماه مراسم تشییع پیکر مطهر در تهران انجام می‌شود که مسیرهای متعدد آن بررسی شده و جزئیات نهایی مسیر توسط مسئول مربوطه اعلام خواهد شد و روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه مراسم تشییع در قم برگزار شده و بر پیکر مطهر نماز اقامه می‌شود و روز چهارشنبه هفدهم تیرماه نیز به درخواست مکرر مردم، قبایل، عشایر، علما، نخبگان و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی عراق، پیکر مطهر در شهرهای مقدس نجف و کربلا تشییع خواهد شد که جزئیات زمان و مکان آن توسط مسئولان دولت عراق اطلاع‌رسانی می‌شود .

 روز پنجشنبه هجدهم تیرماه مصادف با بیست‌وچهارم محرم‌الحرام، مراسم تشییع پیکر مطهر در شهر مقدس مشهد برگزار شده و پس از آن، در شب شهادت امام سجاد(ع)، تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) انجام خواهد گرفت.

 سخنگوی ستاد همچنین تأکید کرد که پیکر مطهر رهبر شهید هم‌زمان با پیکر چهار تن از اعضای خانواده ایشان یعنی شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری (داماد)، شهیده سیده بشرا حسینی خامنه‌ای (دختر)، شهیده زهرا حدادعادل (عروس) و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی (نوه) که در حمله دشمن به شهادت رسیدند، تشییع خواهند شد و برای نخستین بار برنامه ادای احترام مقامات رسمی، شخصیت‌های سیاسی، دینی و علمی از کشورهای مختلف به پیکر مطهر رهبر شهید تدارک دیده شده که زمان و مکان آن متعاقباً از سوی وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار اجرایی این مراسم اشاره کرد و گفت که ستاد ملی برگزاری با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری دکتر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور تشکیل شده و چهار کارگروه تخصصی زیربنایی، انتظامی-امنیتی، بین‌الملل و فرهنگ-رسانه زیر نظر آن فعال هستند و همچنین مسئولیت اجرایی مراسم در استان‌های تهران، قم و مشهد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده و ستادهای استانی با محوریت استانداران تشکیل شده‌اند و در پایان با تأکید بر مردمی بودن این آیین، خاطرنشان کرد که تمام ظرفیت‌های دولتی، نهادی و حاکمیتی برای تأمین سلامت، امنیت و خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در این مراسم عظیم ملی و فراملی بسیج شده‌اند و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره نمازها، مسیرها و سایر جزئیات در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

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رهبر شهید تدفین مراسم وداع تشییع عراق
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