کریگ موری: ایران در اوج خرابکاری آمریکا درخشید

کریگ موری: با توجه به خرابکاری عمدی آمریکا در تمام ترتیبات منطقی و لجستیکی تیم ایران، عملکرد آنها فوق‌‌العاده بوده است.

به گزارش تابناک؛ کریگ موری، تاریخ‌نگار و دیپلمات سابق انگلیسی نوشت: با توجه به خرابکاری عمدی آمریکا در تمام ترتیبات منطقی و لجستیکی تیم ایران، عملکرد آنها فوق‌‌العاده بوده است.

چه ملتی!