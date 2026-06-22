کریگ موری: ایران در اوج خرابکاری آمریکا درخشید
کریگ موری: با توجه به خرابکاری عمدی آمریکا در تمام ترتیبات منطقی و لجستیکی تیم ایران، عملکرد آنها فوقالعاده بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ کریگ موری، تاریخنگار و دیپلمات سابق انگلیسی نوشت: با توجه به خرابکاری عمدی آمریکا در تمام ترتیبات منطقی و لجستیکی تیم ایران، عملکرد آنها فوقالعاده بوده است.
چه ملتی!
گزارش خطا
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