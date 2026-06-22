آغاز کاهش حضور نظامیان اسرائیلی در لبنان
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی کاهش نظامیان خود در لبنان را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۲| |
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سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی کاهش نظامیان خود در لبنان را آغاز کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این گزارش آمده است که دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، خواستار خروج جزئی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان شد.
بر اساس این گزارش، ارتش صهیونیستی از ساعت 6 صبح محدودیتهای اعمال شده در «مناطق خط مقدم» را لغو کرده است.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود: دولت ترامپ به دنبال کاهش عمق خط زرد در داخل لبنان است.
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