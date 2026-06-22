تلفات سنگین انفجار در کارخانه رأس لفان قطر

وزارت کشور قطر توضیح داد که گروه جست‌و‌جو و نجات بین‌المللی قطر (وابسته به نیروی امنیت داخلی)، با همکاری تیم‌های دفاع مدنی، هم‌اکنون در حال انجام عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود شده هستند.

وزارت کشور قطر اعلام کرد که شمار مصدومان حادثه انفجار در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی «رأس لفان»، به ۵۴ نفر رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، این وزارتخانه در پستی که در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، توضیح داد که گروه جستجو و نجات بین‌المللی قطر (وابسته به نیروی امنیت داخلی)، با همکاری تیم‌های دفاع مدنی، هم‌اکنون در حال انجام عملیات جستجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود شده هستند.

وزارت کشور قطر پیش‌ از این اعلام کرده بود که این حادثه ناشی از یک نقص فنی در حین عملیات بهره‌برداری بوده و هیچ‌گونه نشت مواد که خطری برای سلامت افراد داشته باشد، رخ نداده است.