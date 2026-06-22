این ۵ استان زیر بارش و باد شدید

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (دوشنبه) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط در مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (دوشنبه) در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، برخی نقاط در مازندران و گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

این شرایط سه شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال آذربایجان غربی و خراسان شمالی مشاهده می‌شود.

چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط شمال غرب و شمال شرق کشور، رشد ابر، رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

جمعه این شرایط در برخی نقاط شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر پیش بینی می شود.

طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

همچنین از چهارشنبه تا جمعه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

امروز برخی مناطق در جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می شود.

طی پنج روز آینده شرق دریای عمان و طی سه روز آینده دریای خزر مواج مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۹ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.