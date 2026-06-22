سید حسین موسویان دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران گفت: اینکه بعد از تفاهم در مورد ختم جنگ، پرزیدنت ترامپ تهدید به حمله نظامی را تکرار میکند، نشانه عدم تعهد و پایبندی آمریکا به تفاهمنامه است . تکرار استفاده از زبان زور و تهدید صرفا بی اعتمادی گذشته را بیشتر میکند. اقیانوسی از بی اعتمادی بین دو کشور وجود دارد. اکنون و بعد از تفاهمنامه و برای رسیدن به توافق نهایی، باید اعتمادسازی های متقابل را تقویت کرد و نه تهدیدات گذشته را.

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه پرینستون گفت: «تفاهمنامه اسلام‌آباد زمینه خوبی برای ختم چند دهه خصومت بین آمریکا و ایران را فراهم کرده است.»

به گزارش تابناک به نقل از جماران، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه پرینستون، در گفت‌وگو با رادیو ان‌پی‌آر آمریکا گفت: برای نخستین بار پس از بیانیه ۱۹۸۰ الجزایر ایران و آمریکا مجددا برای احترام متقابل به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر توافق کرده‌اند.



آیا این تفاهمنامه را مهم ارزیابی میکنید؟

از دیدگاه من، مهمترین بخش تفاهمنامه ایران و آمریکا سه اصل: ختم جنگ، احترام متقابل به حاکمیت ملی و عدم مداخله درامور داخلی یکدیگر است. این اولین بار است که دو کشور بعد از بیانیه سال ۱۹۸۰ الجزایر، مجددا روی این اصول توافق کردند. این اصول بر مبنای منشور سازمان ملل است وکشورهایی که مایل به روابط حسنه هستند، به این اصول احترام میگذارند.

بنابراین شما یک تفاوت اساسی در این تفاهمنامه نسبت به وضعیت قبل از جنگ میبینید؟

بله. ضمن اینکه تفاوت مهم دیگرنسبت به قبل از دوجنگ اخیر، این است که دو کشور توافق کرده اند علاوه بر موضوع هسته ای در مورد موضوعات مربوط به امنیت کلان منطقه گفتگو کنند. این تحول و تفاوت مهمی نسبت به گذشته است.

پرزیدنت ترامپ و مذاکره کننده گان ، توقعات آمریکا از نتیجه مذاکرات را تشریح کرده اند. توقعات ایران چیست؟

زمینه خوبی برای ختم نهایی جنگ و چند دهه تخاصم بن دو کشور بوجود آمده است. دو جنگ اخیربرای ایران، آمریکا، منطقه و جامعه جهانی خسارت بار بود. با وجودیکه اکثریت مردم ایران حامی پایان جنگ هستند، اما به آمریکا اعتماد ندارند و مطمئن نیستند که در صورت توافق نهایی، آمریکا به تعهداتش پایبند باشد. دلیل آن هم برجام است که دو کشور توافق کردند، ایران بطور کامل به تعهداتش عمل کرد و آمریکا آن را زیر پا گذاشت.

آیا فکر میکنید توافق نهایی در موضوع هسته ای، با برجامی که ترامپ از آن خارج شد، متفاوت خواهد بود؟

در مورد هسته ای، معتقدم هر توافقی نهایتا بر اساس دو اصل خواهدبود و باید باشد.

اصل اول: ایران همه تعهدات برای عدم ساخت بمب هسته ای را بپذیرد که خواست پرزیدنت ترامپ است. این تعهدی است که ایران همیشه آماده بوده و در برجام دوران اوباما هم پذیرفت.

اصل دوم: آمریکا حقوق هسته ای ایران طبق معاهده ان. پی.تی شامل حق غنی سازی را بپذیرد. چون محروم شدن ایران از حق غنی سازی به معنی پذیرش تبعیض نسبت به سایر اعضاء معاهده ان.پی.تی و تحقیر و تسلیم است که ایرانی ها تحت هیچ شرایطی زیربار آن نخواهند رفت.

ترامپ گفته اگر توافق نهایی حاصل نشود، مجدد به ایران حمله خواهد کرد. نظرتان چیست؟

اینکه بعد از تفاهم در مورد ختم جنگ، پرزیدنت ترامپ تهدید به حمله نظامی را تکرار میکند، نشانه عدم تعهد و پایبندی آمریکا به تفاهمنامه است . تکرار استفاده از زبان زور و تهدید صرفا بی اعتمادی گذشته را بیشتر میکند. اقیانوسی از بی اعتمادی بین دو کشور وجود دارد. اکنون و بعد از تفاهمنامه و برای رسیدن به توافق نهایی، باید اعتمادسازی های متقابل را تقویت کرد و نه تهدیدات گذشته را.