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کیهان: ترامپ را تحقیر کنید؛ او پنگوئنی راه می‌رود!

بعید است که راه رفتن پنگوئن‌ها را ندیده باشید. پنگوئن‌ها پرندگان بی‌پروازی هستند که در مقایسه با سایر حیوانات، ‬‬از قدرت و توان بسیار کمتری برخوردارند ولی حتماً دقت کرده‌اید که وقتی روی برف‌های قطب جنوب راه می‌روند، دست‌های خود (یعنی همان بال‌هایشان‌) را به گونه‌ای با فاصله از بدنشان حرکت می‌دهند که به راه رفتن باباشَمل‌های قدیم، یعنی همان بزن و بهادرهای کلاه شاپویی تهران خودمان شبیه است!
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۴
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2271 بازدید
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۷

کیهان: ترامپ را تحقیر کنید؛ او پنگوئنی راه می‌رود!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: طوری راه می‌روند که انگار چندتا شیر و ببر و پلنگ را لت و پار کرده‌اند و حالا دارند می‌روند برای رفع خستگی تنی به آب بزنند! لاف‌های گزاف ترامپ و قُمپز درکردن‌های همه روزه‌اش، به راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است.‬

همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پلید و کودک‌خوار آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز، علیه ایران و مسئولان کشورمان زبان به اهانت و تهدید گشوده است‌؛ «اگر تنگه هرمز را ببندید، کشوری نخواهید داشت. حتی نمی‌توانید به کشور خودتان برگردید.»!‌... «‌اگر مجبور باشیم، ممکن است تنگه را تصاحب کنیم‌»!... «ایران باید فوراً جلوی گروه‌های نیابتی خود را در لبنان که درحال ایجاد دردسر هستند، بگیرد»! و... 

ظاهراً ترامپ فراموش کرده و یا خودش را به فراموشی زده که با چه لاف‌های گزافی دست به حمله زده و چند روز بعد، با چه حقارتی به گدائی آتش‌بس آمده بود! نعره‌ها و تهدیدهای ترامپ به قول امام راحلمان در توصیف تهدیدهای رئیس‌جمهور وقت آمریکا، ترجمان وحشتی است که از شکست سخت در مقابله با ایران به جانش افتاده است. می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قُمپز در میز مذاکره تاخت بزند.

کمترین پاسخ به تهدیدهای ترامپ، تحقیر این عنصر بی‌شخصیت و ترک میز مذاکره است که خوشبختانه از سوی هیئت مذاکره‌کننده کشورمان صورت گرفته و به رئیس‌جمهور احمق و پلید آمریکا فهمانده‌اند که حقیرتر و پست‌تر از آن است که طرف مذاکره مردان و زنان بلند همت و پاکباخته ایران اسلامی باشد. اگرچه حتی در صورت ادامه مذاکره نیز سزاوار نبوده و نیست که بدون انتقام خون پاک رهبر شهیدمان، شهید سلیمانی و صدها شهید دیگر این مرز و بوم ‌گریبان کثیف او را رها کنیم و رها نخواهیم کرد! 

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روزنامه کیهان شریعتمداری ترامپ میز مذاکره توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
35
پاسخ
یادته با برجام مخالف بودی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
13
پاسخ
چیزی که دیروز مغفول ماند این بود که دلیل پیام تند و بی ادبانه ترامپ چه بود . از شخصیت بی فرهنگ او که بگذریم ، ساعتی قبل از پست ترامپ ، رئیس جمهور محترم ایران در همایشی مشغول سخنرانی بود ، افرادی با برهم زدن جو جلسه انتقادات تند خود را نثار ایشان کردند و آقای پزشکیان مجبور به سخنانی شد که از نظر ترامپ که از جزئیات جلسه تهران بی خبر بود به رجزخوانی آقای پزشکیان تعبیر شد و آن پست بی ادبانه را منتشر کرد .
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
30
پاسخ
خوش تیپ

با اینگونه ادبیاتی که همه اش بی تربیتی است برای یک ملت و کشور هزینه ایجاد نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
21
پاسخ
آقای شریعتمداری تحصیل کرده کجا هستند وچه مدر ک تحصیل دارن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
0
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
11
0
پاسخ
آفرین این راده خانه بد مو زرد و روانی جنسی لایق همین القاب هم هست. پنگوئن بو گندو قاتل بچه آزار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
9
پاسخ
یادش بخیر بزرگواری می گفت : ادب مرد به ز دولت اوست !
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