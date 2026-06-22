کیهان: ترامپ را تحقیر کنید؛ او پنگوئنی راه میرود!
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: طوری راه میروند که انگار چندتا شیر و ببر و پلنگ را لت و پار کردهاند و حالا دارند میروند برای رفع خستگی تنی به آب بزنند! لافهای گزاف ترامپ و قُمپز درکردنهای همه روزهاش، به راه رفتن همان پنگوئنها شبیه است.
همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پلید و کودکخوار آمریکا در مصاحبه با فاکسنیوز، علیه ایران و مسئولان کشورمان زبان به اهانت و تهدید گشوده است؛ «اگر تنگه هرمز را ببندید، کشوری نخواهید داشت. حتی نمیتوانید به کشور خودتان برگردید.»!... «اگر مجبور باشیم، ممکن است تنگه را تصاحب کنیم»!... «ایران باید فوراً جلوی گروههای نیابتی خود را در لبنان که درحال ایجاد دردسر هستند، بگیرد»! و...
ظاهراً ترامپ فراموش کرده و یا خودش را به فراموشی زده که با چه لافهای گزافی دست به حمله زده و چند روز بعد، با چه حقارتی به گدائی آتشبس آمده بود! نعرهها و تهدیدهای ترامپ به قول امام راحلمان در توصیف تهدیدهای رئیسجمهور وقت آمریکا، ترجمان وحشتی است که از شکست سخت در مقابله با ایران به جانش افتاده است. میخواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قُمپز در میز مذاکره تاخت بزند.
کمترین پاسخ به تهدیدهای ترامپ، تحقیر این عنصر بیشخصیت و ترک میز مذاکره است که خوشبختانه از سوی هیئت مذاکرهکننده کشورمان صورت گرفته و به رئیسجمهور احمق و پلید آمریکا فهماندهاند که حقیرتر و پستتر از آن است که طرف مذاکره مردان و زنان بلند همت و پاکباخته ایران اسلامی باشد. اگرچه حتی در صورت ادامه مذاکره نیز سزاوار نبوده و نیست که بدون انتقام خون پاک رهبر شهیدمان، شهید سلیمانی و صدها شهید دیگر این مرز و بوم گریبان کثیف او را رها کنیم و رها نخواهیم کرد!
با اینگونه ادبیاتی که همه اش بی تربیتی است برای یک ملت و کشور هزینه ایجاد نکن