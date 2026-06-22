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تحسین سرمربی رئال مادرید از ستاره ایرانی!

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید به صورت ویژه عملکرد علیرضا بیرانوند را مورد تحسین قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۱
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8841 بازدید
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۱۰

تحسین سرمربی رئال مادرید از ستاره ایرانی!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ژوزه مورینیو در پی تساوی بدون گل تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در تمجید از علیرضا بیرانوند که در پایان این دیدار از سوی کمیته فنی فیفا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، گفت: بلژیک همه چیز را درست انجام داد. آنها فرصت‌های خیلی خوبی داشتند، از آن نوع موقعیت‌هایی که همه در ورزشگاه قبل از رسیدن توپ به دروازه از جای‌شان بلند و هیجانی می‌شوند، اما بیرانوند توپ اول را مهار کرد.

وی افزود: حمله بعدی و همان داستان؛ یک مهار دیگر. یک حمله دیگر، یک مهار دیگر. در مقطعی من تجزیه و تحلیل تیم ملی بلژیک را متوقف و شروع به تجزیه و دروازه‌بان ایران کردم چون واضح بود که او مهمترین بازیکن زمین است. سپس از کسی پرسیدم که بیرانوند در کدام تیم باشگاهی بازی می‌کند. انتظار یک باشگاه محبوب را داشتم. آنها گفتند تراکتور. طوری سر تکان دادم که انگار دقیقاً می‌دانستم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند، اما این را نمی‌دانستم!

سرمربی رئال مادرید خاطرنشان کرد: اگر یک دروازه‌بان بتواند آن واکنش و مهار توپ‌ها را مقابل بلژیک انجام دهد، یا باید برای یکی از بزرگترین باشگاه‌های اروپایی بازی کند یا اینکه استعدادیاب‌های فوتبال آدرس او را فراموش کرده‌اند. بعد از بازی امشب اما فکر نمی‌کنم آنها دیگر آن را فراموش کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
10
پاسخ
امیدوارم بتونه اروپا بره. بازی بعدی اگه قراره اخرین باشه بدرخشه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
این شیر پسر ایرانی یک لر واقعی بود دیشب!!!!!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
18
10
پاسخ
بهش می فهمانیم بیرو در تیم قلب جهان تراکتور بازی می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
6
پاسخ
به بیرو گفتیم بابا مدرک دکتری را ول کن همان بازی را بچسب گوش نکرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
9
پاسخ
ماشاالله بیرانوند و تیم ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
9
پاسخ
ماشالله بیرانوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
10
پاسخ
زنده باد لر با غیرت و با شرف ایرانی . درود بر علیرضای بیرانوند و هم تیمی هاش
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
8
پاسخ
خودت یه روز میایی تراکتور می بینی که تو تیم بزرگی بازی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
1
پاسخ
عالی بود بیرانوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
2
پاسخ
چرا هیچکی درباره طارمی حرف نمیزنه طارمی بوشهری با غیرت دیدید موقع استراحت چجوری حرف می‌زد ماشاالله به بوشهری وطن پرست
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